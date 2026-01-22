logo
Pogledajte reakciju Dejana Stankovića na gol Zvezde: Upalio se "Deki navijač", ali ne kao prije

Pogledajte reakciju Dejana Stankovića na gol Zvezde: Upalio se "Deki navijač", ali ne kao prije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Zvezde Dejan Stanković ovako je proslavio gol Vasilija Kostova protiv Malmea. Bio je to prvi pogodak crveno-bijelih od njegovog povratka ove zime

Dejan Stanković proslava gola protiv Malmea Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Zvezde Dejan Stanković proslavio je sa svojim stručnim štabom gol Vasilija Kostova protiv Malmea u Švedskoj. Na prvi pogled, uradio je to mirnije nego što on zna, što je donekle i najavio prethodnih nedjelja. Skočio je u zagrljaj sekretara stručnog štaba Gorana Negića.

Kada je Kostov zatresao za velikih 0:1 u Malmeu, Stanković se okrenuo ka saradnicima i sa njima u zagrljaju uživao u trenutku. Pogledajte:

Pogledajte

00:23
Reakcija Dejana Stankovića na gol Zvezda Malme
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Rekao je Stanković pred utakmicu da će se "upaliti Deki navijač", mada je svjestan da je sada zreliji nego u prvom trenerskom mandatu u Zvezdi.

"Svaka utakmica u Zvezdi nosi svoje emocije, ne mogu da ih dijelim. U prvom mandatu je to bilo ekstremno, navijačko, te emocije... Sada je drugačije, idemo fokus na tim, detalje, utakmice. Kad krene utakmica, upaliće se i Deki koji je navijač. Prije toga treba da sklopimo kockice. Nadam se da će mi Rade i drugari donijeti emocije da se poradujem, da potrčim. Sada fokus, dosta mirnije", kazao je Stanković.

Govorio je o svojoj smirenosti Stanković i na promociji, priznajući da je 2019. došao u Zvezdu sa dresom, kao navijač i bivši igrač.

"Prvi mandat je bio sa dresom i šalom. Ponajmanje kao trener. Na svakih šest mjeseci se mijenjamo. Dolazim spremniji, mirniji, iskusniji", kazao je Stanković krajem 2025.

