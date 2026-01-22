logo
Kostov čuo da vrijedi 20.000.000 evra, pa sebi digao cijenu: Pogledajte kako je pogodio pred engleskim skautima

Kostov čuo da vrijedi 20.000.000 evra, pa sebi digao cijenu: Pogledajte kako je pogodio pred engleskim skautima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vasilije Kostov je već na cijeni na fudbalskom tržištu. Pred meč sa Malmeom je Zvezda imala velike ponude za njega, a već na startu meča u Ligi Evrope mladi vezista je dao gol.

Vasilije Kostov pogodak protiv Malmea Izvor: RTS 1

Vasilije Kostov odmah je pokazao Malmeu koliko vrijedi! Na samom startu meča Crvene zvezde i Malmea u Ligi Evrope u 16. minutu Vasilije Kostov je postigao pogodak. 

Mladi vezista je jedno od iznenađenja Dejana Stankovića u timu za evropsku premijeru u prolećnom delu sezone, a ovaj gol mu je namestio Marko Arnautović. Realno iskusnom napadaču ide makar pola zasluga za drugi pogodak Kostova u Ligi Evrope ove sezone.

Prošao je po lijevoj strani iskusni Arnautović, povukao loptu koliko je mogao bliže golu, a onda vidio da mu se ponudio u trku Kostov. Utrčao je mladi vezista na drugu stativu i nije mu bilo teško da iskoristi idealan pas Arnautovića. Pogledajte kako je pogodio na sjeveru Evrope: 

Pogledajte

00:19
Vasilije Kostov gol Malmeu
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Došli da ga gledaju, da li su ovo htjeli da vide?

Kako je nedavno prenio engleski "Miror" nekoliko engleskih timova zainteresovano je za Kostova i poslalo je svoje skaute da ga gledaju. Među njima je i slavni Arsenal, ali i prije ovog pogotka je Crvena zvezda navodno tražila minimum 20.000.000 evra za njegovu slobodu. Sada može da traži samo više.

"Ne mogu da vam kažem ko je zvao, ali smo već dobili ponudu tešku 20 miliona evra, Ne samo da Kostov može da igra u Premijer ligi, on može da igra i za šest najvećih klubova u Engleskoj", rekao je pred ovaj meč Zvezdan Terzić za "Miror". 

Bonus video:

Pogledajte

00:15
Navijači Crvene Zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

