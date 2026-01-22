"Već smo dobili ponudu od 20.000.000 evra": Arsenal krenuo po Kostova, Terzić otkrio detalje

Generalni direktor Crvene zvezde otkrio kakvu ponudu za Vasilija Kostova ima na stolu, a Englezi otkrili da Arsenal šalje skaute u Malme.

Fudbaleri Crvene zvezde igraju meč 7. kola grupne faze Lige Evrope protiv Malmea, a tinejdžer Vasilije Kostov imaće poseban motiv da zablista nakon što je Dejan Stanković odlučio da ga uvrsti u startnu postavu. Kako prenose engleski mediji, londonski Arsenal je poslao skaute u Švedsku, nakon čega bi mogao da konkretizuje interesovanje za najtalentovanijeg srpskog fudbalera.

Kako prenosi "Mirror", slavni tim iz Londona zainteresovan je za Kostova i spreman je da ga plati 20 miliona evra. Tolikom svotom novca bila bi zadovoljna Crvena zvezda, jer je u prethodnom periodu generalni direktor Zvezdan Terzić govorio kako bi Kostov baš za dvadesetak miliona mogao da dobije dozvolu da promijeni sredinu.

Naravno, to bi bilo obaranje klupskog rekorda, koji je prethodnog ljeta postavio Veljko Milosavljević.

Naravno, to bi bilo obaranje klupskog rekorda, koji je prethodnog ljeta postavio Veljko Milosavljević. Talentovani defanzivac prodan je Bornmutu za 15.000.000 evra i brzo pokazao da može da se snađe u najjačoj fudbalskoj ligi na svijetu. Vjerovatno je i taj primjer uticao na skauting službu Arsenala, koja mjesecima prati Vasilija Kostova - a u Malmeu želi da vidi na licu mesta potvrdu njegovog kvaliteta.

"Ne mogu da vam kažem ko je zvao, ali smo već dobili ponudu tešku 20 miliona evra", rekao je Zvezdan Terzić za "Mirror" i dodao: "Ne samo da Kostov može da igra u Premijer ligi, on može da igra i za šest najvećih klubova u Engleskoj".

Engleski medij otkriva da je Bajern iz Minhena već kontaktirao Crvenu zvezdu u prethodnom periodu, a otkriveno je i da će pored skauta Arsenala na stadionu Malmea biti i delegacija Borusije iz Dortmunda. Oni će imati isti zadatak - da prate svaki korak Vasilija Kostova i procijene da li se vrijedi upustiti u trku za njegov potpis.