Arsenal razgleda u svlačionici Crvene zvezde: Sprema se najveća prodaja u istoriji kluba

Crvena zvezda se nada da će za Vasilija Kostova oboriti transfer-rekord i dobiti najviše novca do sada.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je na signal Dejana Stankovića ove zime odbila nekoliko ponuda za svoje fudbalere, a za jednog se nada da je i neće dobiti. U pitanju je 17-godišnji Vasilije Kostov za koga su iz Crvene zvezde obećali da ga neće prodati makar do ljeta, kada će postati i punoljetan i moći zapravo zvanično da ode u inostranstvo.

Prema informacijama engleskog tabloida "San", partije talentovanog veziste Crvene zvezde ozbiljno prati i Arsenal. Kostov je završio na radaru lidera Premijer lige i neće biti iznenađenje ako baš sa "Emirejtsa" stigne ponuda na ljeto.

Nezvanično, Arsenal je spreman da ponudi Zvezdi novac kada Kostov napuni 18 godina, a vidjećemo da li će to biti suma novca koja će zadovoljiti čelnike crveno-bijelih. Ranije je poručeno da Zvezda čeka svoj najveći transfer u istoriji i nada se ponudi od oko 20 miliona evra, dok će takođe slušati i želje samog fudbalera, birajući mu klub u kome će moći da se razvija i nastavi dalje školovanje.

Prethodno se spominjala Barselona, kojoj je Kostov "zapao za oko" još na meču omladinaca, dok se takođe spominju i bundesligaši Dortmund i Bajern Minhen, odnosno Inter i Pari Sen Žermen.

Podsjetimo, prethodnog ljeta Crvena zvezda je dva puta "rušila" transfer-rekord pošto je prvo zaradila 14 miliona evra za Andriju Maksimovića, a nekoliko nedjelja kasnije za milion više prodala je Veljka Milosavljevića u Bornmut. Sada se nada da će dobiti još više novca za Kostova.

Vasilije Kostov inače ove sezone ima šest golova i pet asistencija na 24 nastupa za Zvezdu.

