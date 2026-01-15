logo
Zvezdina generalna proba nije uspjela: Stanković protiv Salcburga vidio mane svog tima

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Salcburg pobijedio Crvenu zvezdu (2:0) u generalnoj probi pred meč sa Malmeom u Ligi Evrope.

Poraz Crvene zvezde od Salcburga Izvor: Aleksandar Djorovic/© MN press, all rights reserved

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su generalnu probu pred početak prolećnog dijela sezone, a prvi put na pripremama u Antaliji su poraženi - bolji je bio RB Salcburg (2:0) koji je u prvom dijelu meča kaznio greške u defanzivnoj tranziciji srpskog tima. Čini se da će to biti najveća boljka Zvezde u narednom periodu.

Sa druge strane terena, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai i Marko Arnautović propuštali su šanse da postignu pogodak i unesu neizvjesnost u ovaj meč. Trener Dejan Stanković na ovom meču nije mogao da računa na kapitena Mirka Ivanića koji je već danima u Beogradu, gdje sanira povredu.

Najprije 11. u minutu, kada je Rade Krunić loše intervenisao na ivici kaznenog prostora, poslavši loptu u sopstvenu mrežu. A, onda i u 29, kada je Vladimir Lučić izgubio loptu na polovini Salcburga, poslije čega je Baidu postigao gol iz kontre.

