Stanković blokirao tri transfera ove zime: Od Zvezde izričito tražio da mu njih ne diraju

Dejan Stanković tražio je od rukovodstva Crvene zvezde da odbije ponude za trojicu igrača.

Dejan Stanković preuzeo je ove zime Crvenu zvezdu i odmah je rekao da je zadovoljan igračkim kadrom, dodajući da će svi igrači koje ima na raspolaganju dobiti šansu da se dokažu i zasluže svoje mjesto u timu. Upravo zbog toga nije "lomio preko koljena" i pored upoznavanja sa fudbalskim kvalitetima svojih igrača, želio je da se vidi i njihove karaktere, što je podjednako važno u stvaranju ekipe.

Za trojicu igrača koji su već bili na izlaznim vratima ove zime - tražio je da ostanu. Makar za sada, pošto je ideja da makar do kraja januara Crvena zvezda ne proda niti jednog od fudbalera koji su na pripremama s timom u Antaliji.

Koje transfere je blokirao Stanković?

Dejan Stanković je prvo "blokirao" transfer Naira Tiknizjana, što je javno rekao i generalni direktor Zvezdan Terzić na početku okupljanja, dok je potom trener Zvezde sugerisao za još dvojicu igrača da ostanu u klubu. U pitanju su Felisio Milson za kog postoji interesovanje iz Turske, Slovenije i Izraela, odnosno Timi-Maks Elšnik.

Tiknizjan je imao uspone i padove tokom prvih šest mjeseci u Zvezdi, ali Stanković ga dobro poznaje iz Rusije i ubijeđen je da od njega može da napravi ključnog igrača tokom ovog proljeća. Zbog toga će Zvezda odbiti sve ponude koje budu došle za njega, a već se spominjalo da je šampion Rusije Krasnodar voljan da ponudi do pet miliona evra, što je čak tri puta više nego što je ljetos plaćen.

Šta se dešava sa Milsonom?

Kako saznaje MONDO, Zvezda je za sada i sve ponude koje ima za Milsona stavila "u fioku". Pokazao je fudbaler iz Angole znake života tokom priprema u Turskoj, nakon što je zauzeo mjesto kraj desne aut-linije, pa ćemo vidjeti da li novi trener ipak može da probudi skupocjeno pojačanje Zvezde koje kod Milojevića nije ostavilo dobar utisak.

Milson će sigurno ostati u Zvezdi za mečeve protiv Malmea (22. januar) i Selte (29. januar), dok će potom biti procijenjeno da li se može bez njega, naravno u slučaju konkretnih ponuda Samsunspora, Celja i Makabija koji su zainteresovani.

Elšnik imao "džentlmenski" dogovor

Zvezda je bila na korak od toga da ljetos proda Elšnika u Trabzonspor za pet miliona evra, ali je na kraju taj transfer stopiran. Zvezda je potom produžila ugovor sa Slovencem, čak je postignut i "džentlmenski" dogovor da može već ove zime da ode ako dođe ista ponuda, međutim od toga izgleda neće biti ništa.

Upravo je Stanković urgirao kod rukovodstva Zvezde da Elšnika "ne diraju" najmanje do ljeta pošto mu je neophodan za sva tri fronta, nakon što je ostavio dobar utisak na pripremama i čak u hijerarhiji preskočio Tomasa Hendela.

Hoće li neko doći u Zvezdu?

Dejan Stanković je ove zime dobio dva pojačanja. Nakon što nije uspio projekat sa Jegorom Prucevim, iz OFK Beograda stigao je napadač Džej Enem, dok je Daglas Ovusu pojačao desni bok nakon što je propao povratak Lazara Jovanovića.

Po onome što smo do sada vidjeli od Crvene zvezde na pripremama, utisak je da nedostaje još samo jedno pojačanje. To će biti vjerovatno jedan štoper, traži se iskustvo i kvalitet prije svega, a malo je vjerovatno da će se u klub vratiti Strahinja Eraković koji se pominjao kao ideja.

Ako i bude dolazio novi štoper, treba očekivati da to bude u posljednjim danima januara, kada će Zvezda vjerovatno probati da iskoristi situaciju u "Ligama petice" gdje se tada zatvara prelazni rok.