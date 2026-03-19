MMA borac iz BiH Amil Tutić psovao publiku u Srbiji

Borac iz Bihaća psovkom reagovao na zvižduke sa tribina.

Izvor: X.com

MMA borac iz Bosne i Hercegovine Amil Tutić u Boru je poslije borbe psovao publiku usred TV prenosa. Nakon što je savladao Đorđa Ivičića na "Armmada" događaju, dobio je zvižduke dijela publike i izrekao psovku poslije koje je prekinut prenos njegove izjave.

"Samo hoću da kažem da nisam iznenađen ovim, da sam znao da će ovo da se desi. Pozdravio bih sve Bihćane i moje Bošnjake koji gledaju ovo, volim vas sve. I hvala publici, jednu stvar hoću samo da kažem", rekao je on i zastao zbog zvižduka.

"E, vi što zviždite, pu*ite ku*ac svi...", kazao je on, poslije čega je završeno njegovo davanje izjave.

Ispad MMA borca Amila Tutića u Borupic.twitter.com/jNiVtHoSxd — sportsscandals (@sportsscandals1)March 18, 2026

Tutić je bio juniorski prvak svijeta u kik-boksu. U Boru je savladao Ivičića kada je preciznom kombinacijom udaraca u drugoj rondi pogodio protivnika i poslao ga na pod, poslije čega je sudija prekinuo borbu, a borac iz Bihaća pobijedio nokautom.

Pogledajte 03:31 Vuković: Najbitnije je da se politička borba prenese tamo gde joj je mesto, u Skupštini Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

