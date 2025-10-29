"Moj sin ne vidi na jedno oko": Oglasio se otac Toma Aspinala poslije skandalozne borbe

Otac Toma Aspinala Endi otrkio je da njegov sin na jedno oko i dalje ne vidi, dok na drugo vidi oko 50 posto.

Borba između Toma Aspinala i Sirila Ganea na UFC 321 prekinuta je već u prvoj rundi, a razlog za to je povreda koju je Englez doživio. Glavna borba te večeri, na opšte razočaranje svih u Abu Dabiju prekinuta je jer je Francuz ubo Aspinala u oba oka, koji dan kasnije saznajemo i da povreda nikako nije lake prirode.

Navijači su oštro negodovali zbog reakcije Francuza, ali već je bilo kasno - meč je prekinut neriješenim rezultatom. Kada su Englez prošao ljekarske preglede ustanovljeno je da Aspinal na jedno oko još ne vidi, dok na drugom vidi mutno, potvrdio je i njegov otac Endi koji ujedno obavnja i funkciju trenera svog sina.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Postojale su indicije da povreda nije teže prirode, pa je Endi zbog toga poželio da javnosti objasni kako stoje stvari: "Loše je, nije dobro. Oko mu je zatvorenije nego što je ranije bilo. Na desno oko još ništa ne vidi, rekao je da je još sve sivo. Na lijevo vidi oko 50 posto, spustio se za otprilike četiri slova i onda nije mogao da vidi slova prilikom testa. Dakle, jedno je stvarno, stvarno mutno, a na jedno još ne vidi", rekao je.

Šta je Ganea rekao?

Nakon što je doživio tešku povredu Aspinal je dreknuo: "Upravo me je je**no ubo čovjek u oko, zašto mi zviždite? Nisam ja je**no kriv jer me ubo u oko. Ovo je pravo s**nje, meč je taman krenuo kako treba, a onda me ubo", poručio je Aspinal.

What’s everyone’s opinion on this eye poke in the Tom Aspinall Vs. Ciryl Gane fight?#UFC321pic.twitter.com/kJpcnUpwb2 — The Right Hook (@CombatConverse)October 25, 2025

Ubrzo je stigao odgovor i njegovg rivala: "Oprostite mi, žao mi je zbog ovoga, žao mi je njega i sebe. Prošli smo puno toga u kampu, ali ovo je sport. Ne znam šta će biti u budućnosti", dodao je Siril Gane koji je inače nanio nekoliko dobrih udaraca Aspinalu u nos, raskrvario ga, ali su sudije odlučile da se borba prekine i zavede kao "no contest".