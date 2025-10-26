logo
"Zašto mi zviždite, ubo me u oko": Borba godine u UFC završena kako niko nije htio

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Sve smo očekivali da ćemo vidjeti u borbi Aspinala i Ganea osim ovakvog kraja.

Borba Aspinala i Ganea prekinuta Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Borba godine na UFC 321 prekinuta je već u prvoj rundi na opšte razočaranje navijača u Abu Dabiju. Siril Gane i Tom Aspinal borili su se za pojas teške kategorije, međutim odlučeno je da na kraju meč bude prekinut, pošto Britanac nije mogao da otvori oko.

Aspinala, branioca titule, u oko je ubo Gane i dobio je tajm-aut od pet minuta. Ni poslije ukazane pomoći nije vidio ništa, pa su doktori signalizirali da ne može da nastavi. 

Interesantno je da je prije toga Aspinal dobio dobre batine, raskrvario mu je Gane nos direktima, pa su mnogi navijači pomislili da je izmislio povredu oka. Zato je dobio ozbiljne zvižduke u Abu Dabiju, što ga je posebno iznerviralo: "Upravo me je je**no ubo čovjek u oko, zašto mi zviždite? Nisam ja je**no kriv jer me ubo u oko. Ovo je pravo s**nje, meč je taman krenuo kako treba, a onda me ubo", poručio je Aspinal.

"Oprostite mi, žao mi je zbog ovoga, žao mi je njega i sebe. Prošli smo puno toga u kampu, ali ovo je sport. Ne znam šta će biti u budućnosti", dodao je opasni Francuz.

Siril Gane je sa dva prsta ubo u oči svog rivala Toma Aspinala, a iako su mnogi pomislili da Britanac preteruje i da želi da se izvuče jer je loše ušao u borbu - usporeni snimak to demantuje. Pogledajte šta se zaista dogodilo:

Za sada stoji da je meč "no contest", a vidjećemo kada će njih dvojica ponovo u oktagon.

Podsjetimo, prethodne noći na istom događaju prvi poraz u UFC imao je srpski MMA borac Aleksandar Rakić koji je izdržao samo nekoliko minuta, prije nego što je nokautiran.

