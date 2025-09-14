logo
Duško Todorović "ugušio" protivnika u UFC: Sve je bilo gotovo već u prvoj rundi

Duško Todorović "ugušio" protivnika u UFC: Sve je bilo gotovo već u prvoj rundi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Jedan od najboljih srpskih MMA boraca Duško Todorović upisao veliku pobjedu u UFC.

Duško Todorović upisao veliku pobjedu u UFC Izvor: X/KavezMma/printscreen

Velika noć srpskog MMA borca Duška Todorovića (31)! Jedan od najboljih srpskih MMA boraca savladao je Hozea Danijela Medinu na "UFC Noche" događaju u San Antoniju, a za pobjedu mu je bilo dovoljno samo nekoliko minuta. Već u finišu prve runde Todorović je uspio da izgradu poziciju koju je želio, a zatim gušenjem upiše pobjedu!

Todorović je bio agresivniji na samom početku meča i nekoliko puta je ozbiljno uzdrmao Medinu, koji je dva puta završavao na zemlji. Nakon drugog pada Duško Todorović je iskoristio priliku i "uzeo leđa" protivniku, što je bio jasan signal da ima potpunu kontrolu nad ovom borbom. Nekoliko sekundi "namještanja" bilo je dovoljno Todoroviću da izvuče pobjedu, pošto je njegov rival morao da tapne i preda meč.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bila je ovo jedna od najboljih borbi u karijeri Duška Todorovića, koji je prekinuo niz od tri veoma neugodna poraza. Jedini razlog za brinu Todorovićevih navijača mogla bi da bude obnovljena povreda ligamenta koljena, pošto se tokom borbe vidjelo da on ima problema. Za sada se još ne zna kakva je situacija, ali bi nova duga pauza bila veliki problem za srpskog sportistu.

Duško Todorović ima 13 pobjeda i šest poraza u profesionalnoj karijeri, a već pet godina se bori u okviru organizacije UFC koja je najpoznatija u svijetu. Srpski MMA borac se uz učinak od osam pobjeda iz osam borbi preselio u SAD, zatim je devetu pobjedu upisao na turniru koji organizuje Dejna Vajt i koji mu je bio ulaznica u UFC. Od tog trenutka ima četiri pobjede i šest poraza protiv nekih od najboljih boraca na planeti.

