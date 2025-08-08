Prvi intervju MMA borca koji je imao dvostruku transplantaciju pluća: "Više puta su mislili da sam mrtav"

Ben Askren, MMA borac koji je imao dvostruku transplantaciju pluća, oglasio se prvi put nakon intervencije

Izvor: Dan Cooke / Alamy / Profimedia, Screenshot/Twitter/@CollinRugg

Poznati MMA borac Ben Askren (41) doživio je dvostruku transplantaciju pluća, zbog toga je njegova priča obišla svijet. Nakon što je uspio da preživi tešku infekciju, oglasio se na društvenim mrežama i svima zahvalio za beskonačnu podršku koju prima. A sada je dao i prvi intervju, dok je u procesu oporavka.

Askren nije bio samo MMA borac, već se oprobao i u boksu i u rvanju, gdje je uspio da stigne i do olimpijskih medalja. Važio je za jednog od najboljih boraca, ali jedna infekcija preokrenula mu je život. Stalifokokna infekcija natjerala je ljekare da MMA borca stave u indukcionu komu, nakon toga čak dva puta su mu transplantirana pluća, ali život mu se spasen.

Former professional MMA fighter Ben Askren says when he woke up after being in a coma for 45 days, he immediately decided to become a Christian after refusing for 15 years.



Askren says he passed away four times while in the hospital for a double lung transplant.



"I woke up and…pic.twitter.com/2PqTBMyIhR — Collin Rugg (@CollinRugg)August 6, 2025

Askren je doživio transformaciju poslije bolesti, izgubio je 22 kilograma, tokom 45 dana. "Bilo je više puta kada su svi mislili da sam mrtav. Probudio sam se i započeo život kao hrišćanin. Znate, išao sam sa suprugom u crkvu 15 godina zbog dogovora, ali sam govorio - nisam hrišćanin, ali ću tebe podržati", ispričao je u intervjuu za Kolina Roga.

"Bilo je stvarno čudo kada sam se probudio. Pomislio sam - moram da se posvetim vjeri, tako da mi je to bilo čudno. Nadam se da ću to iskoristiti kako bih inspirisao ljude koji prolaze kroz teške situacije", dodao je.

Šta je još ispričao Askren?

MMA borac je prije ovog intervjua imao potrebu da se oglasi na društvenim mrežama i zahvali se svima koji su mu pružili podršku. Tada je istakao da se ne sjeća 35 dana života.

"Šta ima, ljudi? Dan 59... Čovječe, to je bio dug put. I nije završen, jer još ne mogu da hodam kako treba. Moraću da naučim to da radim, između ostalog", započeo je bivši MMA borac obraćanje. "Pretpostavljam da mogu to da ublažim jer sam to bio ja i zaista se ne sjećam... Ne sjećam se 35 dana ovog putovanja. Mislim da je operacija bila prije 24 ili 25 dana. Bilo je teško. Bilo je teško."

"Podrška koju ste mi pružili, bilo da je to slanje 'GoFundMe' donacije, bilo da je to pomaganje mojoj djeci i ženi da prebrode ovo, imao sam prijatelje koji su dolazili iz cijele zemlje samo da se družimo nekoliko dana. Mnogo mi je značilo. Bilo je sjajno imati svu podršku i svu ljubav", dodao je Amerikanac.

"I nadam se da se neću ponovo naći u ovoj situaciji još dugo, zaista, zaista dugo. Planiram da poživim još neko vrijeme. Zato vam još jednom hvala, hvala vam svima na pozitivnoj podršci, svim komentarima na mrežama. Svemu. Mnogo mi znači. Volim vas", završio je Askren.

Askren je karijeru završio 2019, a dotad je imao skor 19-2. Osim u MMA bio je i rvač, pa je bio i dio olimpijskog tima SAD 2008.