"Ovo mu se neće dopasti": Nurmagomedov otkrio pozadinu rivalstva sa Konorom, pronašao glavnog krivca

Habib Nurmagomedov prisjetio se borbe protiv Konora Mekgregora, ovog puta iznio je malo poznate detalje.

Izvor: EPA/Yuri Kochetkov

Prošlo je skoro sedam godina od kada je Habib Nurmagomedov odbranio titulu šampiona UFC lakoj kategoriji. Tada se Rus sastao sa Konorom Mekgregorom, a utisak je da među njima dvojicom i dalje postoje nerazjašnjene rasprave, te tako MMA borci sa uspjehom održavaju rivalstvo "živim", makar i ono bilo davno okončano u oktagonu.

Nurmagomedov je u jednom podkastu objasnio šta je rivalstvo njega i Mekgregora značilo za UFC. Pokušao je Rus da objasni kako se situacija odvijala:

"Hanteru Kambelu se ovo verovatno neće dopasti, ali sve je zakuvao Dejna Vajt. Sjećam se konferencije pred meč", započeo je Nurmagomedov u podkastu "Hustle Show".

"Trebalo je da skinem još nekoliko kilograma, a sve je bilo zakazano tačno u minut. U 14.30 sati je trebalo da budemo u areni, da sačekamo pola sata i da u tri krene konferencija i da tu budemo do četiri. Nema odlaganja. Konor je došao i krenuo da govori svašta, pa sam im rekao da ću tu biti još 15 minuta i da odlazim.Znali su da ne mogu da me zadrže. Rekao sam u lice Dejni da sam tu još 15 minuta i da idem, a on je slegao ramenima i rekao da je to u redu", ispričao je Habib.

Rasprava između Habiba i Konora i dalje traje

Tokom intervjua sa ruskim novinarom Adamom Zubajrajevim, Habib Nurmagomedov je rekao:

"Da li bi Ilija Topurija mogao biti sledeći Konor?Ne, on je dobar momak.Može se vidjeti da pokušava da postane neko", objasnio je Habib.

Međutim, Konoru nije trebalo mnogo vremena, brzo je prokomentarisao izjavu velikog rivala:

"Najveći borbeni kuč*in sin opet viri iz svoje rupe. Kašlje, khm", stoji u objavi koja je kasnije uklonjena sa njegovog tviter naloga.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!