Kevin Panter izabrao novog predsednika Barselone: "Niko nas neće zaustaviti, pobjeda demokratije"

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Barselonu će i ubuduće voditi Đoan Laporta, odlučeno je glasovima članova kluba, između ostalog i Kevina Pantera.

Đoan Laporta ostaje predsjednik Barselone Izvor: Twitter/@esport3/Screenshot

Barselona, ipak, ne mijenja predsjednika. Đoan Laporta ostaje na čelu kluba nakon vrlo uzbudljivih izbora tokom kojih mu je prijetio Viktor Font, međutim osvojio je samo 29,78 odsto glasova. Đoan Laporta je dobio 32.934 glasa, odnosno 68,18 odsto glasova, pa će dobiti četvrti mandat u Barseloni.

"Niko nas neće zaustaviti. Pred nama su uzbudljive godine. Bićee to najbolje godine u našim životima. Ovo je divan klub u kojem članovi biraju predsjednika i upravni odbor. Klub jedinstven u svijetu", rekao je Đoan Laporta u svom pobjedničkom govoru.

Laporta se inače zahvalio svim članovima koji su izašli na izbore istakavši da je to bila "proslava demokratije i građanskog duha", ističući da je presrećan kako su uprava i osoblje kluba organizovali izborni dan, tokom kog je aktuelni predsjednik Barselone bio stalno prisutan kraj kutija, što pomalo zvuči neregularno.


Ipak, ubjedljivo je pobijedio i vjeruje se i da su članovi fudbalskog i košarkaškog kluba, koje smo vidjeli na glasanju (Hansi Flik, Kevin Panter, Robert Levandovski, Pedri i ostali) bili uz njega.


Što se tiče njegovog protivkandidata Viktora Fonta, uz njega je bio bivši trener i legenda kluba Ćavi, koji smatra da klub ne ide u dobrom smjeru sa Đoanom Laportom. On je već bio predsjednik od 2003. do 2010. godine, pa onda opet od marta 2021. godine kada je trijumfovao sa jedva 54 odsto glasova.

FK Barselona Đoan Laporta fudbal

