Ko su najbolji strijelci na dosadašnjim mundijalima?

Ukoliko posmatramo pojedinačne Mundijale od prvog 1930. godine u Urugvaju do posljednjeg 2022. godine u Kataru, i dalje je najbolji golgeter legendarni francuski napadač Žist Fonten sa 13 pogodaka iz Švedske 1958. godine, a zbirno je najbolji Nijemac Miroslav Kloze.

Izvor: Shutterstock

Žist Fonten je i dalje kralj golgetera na pojedinačnim šampionatima svijeta.

Izvor: Shutterstock

Francuski napadač je na Mundijalu u Švedskoj 1958. godine postigao 13 golova, ali mu je slavu ukrao tada 17-godišnji Brazilac Edson Arantes Don Nasimento ili jednostavno Pele.

Pele je "kariokama" osigurao titulu šampiona svijeta u Štokholmu s dva pogotka u finalu - to je bila njegova prva od osvojene tri (1958, 1962. i 1970).

Izvor: Shutterstock

Ako posmatramo zbirno, najbolji strijelac na svim mundijalima je Nijemac Miroslav Kloze sa 16 postignutih pogodaka. Slijede potom Brazilac Ronaldo (15), Gerd Miler iz Njemačke (14), Francuz Žist Fonten (13) i Argentinac Lionel Mesi (13).

Od igrača iz nekadašnje Jugoslavije, najbolji golgeteri bili su Dražen Jerković sa Mundijala iz 1962. godine kada je podijelio titulu sa Garinčom, Vavom (Brazil), Leonelom Sančesom (Čile), Valentinom Ivanovim (Sovjetski Savez) i Florijanom Alberom (Mađarska). Svi su po četiri puta pogodili mrežu.

Takođe, najbolji je bio i napadač Hrvatske Davor Šuker na prvenstvu svijeta u Francuskoj 1998. godine kada je postigao šest golova.

Izvor: PEDRO UGARTE / AFP / Profimedia

Lista najboljih strijelaca na svjetskim fudbalskim prvenstvima:

1930 - Giljermo Stabile 8 golova

1934 - Oldrih Nejedli 5

1938 - Leonidas 7

1950 - Ademir 8

1954 - Šandor Kočiš 11

1958 - Žist Fonten 13

1962 - Dražen Jerković, Garinča, Vava, Leonel Sančes, Valentin Ivanov, Florijan Albert 4

1966 - Euzebio 9

1970 - Gerd Miler 10

1974 - Gregor Lato 7

1978 - Mario Kempes 6

1982 - Paolo Rosi 6

1986 - Gari Lineker 6

1990 - Salvatore Skilaći 6

1994 - Oleg Salenko, Hristo Stoičkov 6

1998 - Davor Šuker 6

2002 - Ronaldo 8

2006 - Miroslav Kloze 5

2010 - Dijego Forlan, Tomas Miler, Vesli Snajder, David Vilja 5

2014 – Hames Rodriges 6

2018 - Hari Kejn 6

2022 - Kilijan Mbape 8

(MONDO)