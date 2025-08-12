Stošić i Spahović se zajedno spremaju za spektakl u Zagrebu: Sve je spremno za veliki meč

Darko Stošić priprema se za meč u Zagrebu i sparinguje sa Tomislavom Spahovićem.

Izvor: MONDO, Stefan Stojanovic/Stefan_Stojanovic

Bosanskohercegovački MMA borac Tomislav Spahović priprema se za spektakl u Zagrebu, a rival će mu biti Litvanac Arturas Kudrešovas. Na drugoj strani, najzanimljiviji meč te večeri biće susret Darka Stošića i Ivana Vitasovića. Zbog toga se Srbin i predstavnik BiH zajedno pripremaju za važne mečeve.

Mečevi u Zagrebu na FNC24 najavljeni su za 6. septembar, a Stošić neće biti jedini srpski predstavnik. Tamošnja publika imaće priliku da uživa i u meču Mirana Fabjana i Aleksandra Ilića. Na fotografijama koje je FNC objavio Stošić pomaže Spahoviću da se pripremi za meč protiv Litvanca i po ko zna koji put srpski predstavnik pokazao je kolegijalnost.

Spahović trenutno ima skor 10-8, dok njegov rival Kudrešovas ima 3-1-1, pobjednik ovog meča mogao bi da prekine niz bez trijumfa, pošto je Spahović u posljednjem meču poražen od Đanija Barbira, a Kudrešovas od Andresa Romosa, prije nešto manje od godinu dana. Takođe, ovi mečevi mnogo pomažu i Darku Stošiću koji će se boriti za titulu u teškoj kategoriji protiv Ivana Vitasovića.

Srpski predstavnik vrlo često na društvenim mrežama izbacuje fotografije i video snimke na kojima izgleda izuzetno spremno. Nnadamo se da će spektakl najavljen u Zagrebu zaista i opravdati očekivanja.

Kako izgledaju pripreme za MMA borbu?

Darko Stošić gostovao je u MONDO podkastu "Priča za medalju" i tom prilikom opisao je kako izgleda proces priprema za meč - potrebno je makar šest mjeseci, ali i veliki broj saradnika. "Dosta ljudi ti pomogne, neko malo manje, neko malo više. Neko ko je stalno u mom okruženju, to je moj trener i sad kum David, sarađujemo već deset godina, znamo se još iz džudo dana. Moj menadžer Dražen, znam ga desetak godina."

"Tu su ljudi iz kikboks kluba Sinđelić sa kojima isto sarađujem, isto su mi sparing-partneri, treniramo zajedno isto desetak godina. To su momci poput Radeta Opačića, Nikole Filipovića, našeg isto dobrog boksera Dušana Veletića. Ljudi iz Novog Sada sa kojima sam počeo da sarađujem, Damir Mihajlović isto ima mlade momke, 22, 23 godine, teškaše koji započinju svoju karijeru. Sad kad sabereš grubo - 50 ljudi s kojima cirkulišem stalno."

"Funkcionišemo svi kao jedan, zna se šta ja radim, kako radim. Moja supruga zna čime se bavim, ide sa mnom stalno, podržava me. Postala je član tima, nema te neke sentimentalnosti, krvariš, da li si dobro? Radimo posao i to je to", ispričao je Andriji Geriću Darko Stošić.