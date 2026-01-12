logo
"Da vam nije palo na pamet": Mbape napravio skandal poslije El Klasika

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Kilijan Mbape zabranio svojim saigračima iz Real Madrida da čestitaju igračima Barselone i da im naprave špalir.

Mbape zabranio igračima Reala da naprave špalir za Barselonu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Barselona je osvojila Superkup Španije pošto je u Džedi (Saudijska Arabija) slavila 3:2 (2:2) u jednoj od najboljih utakmica ove sezone. Samo u prvom poluvremenu vidjeli smo četiri gola, od toga dva u nadoknadi, a kao i svaki "El Klasiko" i ovaj je obilježilo mnogo duela i "prozivki" na terenu.

Da li zbog toga ili zbog nečega drugog, Kilijan Mbape zabranio je svojim saigračima da na kraju utakmice, pri dodjeli pehara, naprave špalir za fudbalere Barselone i bilo mu je jako bitno da se to ne dogodi.


Tako su igrači Real Madrida dobili svoje medalje i sklonili se u stranu, poslije čega su igrači Barselone došli na postolje i podigli su trofej Superkupa Španije. Ovo je inače četvrti meč za trofej koji je Mbape izgubio od Barselone, pa je možda i zbog toga bio malo ogorčen i nije htio da špalirom oda priznanje protivniku, s tim da se njemu nema šta zamjeriti jer je igrao samo petnaestak minuta na ovoj utakmici zbog povrede.

I to je bilo dovoljno da ide redom od saigrača do saigrača i da objasni da neće napraviti špalir, dok je s druge strane predsjednik kluba Florentino Perez mirnije prihvatio poraz i svakom iz Barselone je pojedinačno čestitao na pobjedi.


Inače, Barselona je slavila golovima dvostrukog strijelca Rafinje, pogodio je i Levandovski, dok su golove za Real Madrid dali Vinisijus i talentovani Gonzalo Garsija koji je skrenuo pažnju na sebe na ovom turniru, baš zbog problema sa povredom koju je imao Mbape.

Podsjetimo, Real Madrid je dobio prvi "El Klasiko" u sezoni u La Ligi (2:1), ali uprkos tome kaska četiri boda u prvenstvu za Kataloncima.

