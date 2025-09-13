Srpski MMA borac Aleksandar Ilić objasnio je zbog čega dobija aplauze u Hrvatskoj.

Izvor: Screenshot/YouTube/@ziclasti09

Srpski MMA borac Aleksandar Ilić otvoreno je govorio o muzici koja prati borce do ringa. Popularni Džoker istakao je da nije zadovoljan i onima koji sebe promovišu tako što pred borce izlaze praćeni pjesmama Marka Perkovića Tompsona, ali i onima koji dolaze uz muziku Baje Malog Knindže. Srpski predstavnik je imao je šta da poruči - to je velika mana boraca.

Gostujući u "MMA respect" podkastu, Ilić je rekao: "Velika mana hrvatskih boraca je upravo to što izlaze uz Tompsona. Sad će to neko komentirati... Ja nemam apsolutno ništa protiv njihovih domoljubnih pjesama", započeo je Ilić.

Vidi opis "Mana njihovih boraca je što izlaze uz Tompsona". Ilić svima objasnio zašto Srbe cijene u Hrvatskoj

"Nemam ništa ni protiv ljudi ovdje koji slušaju Baju Malog Knindžu. Međutim, to je stvar tvoje privatnosti. Ja na meč ne mogu da izađem uz pjesmu koja je takva. Ovo čime se bavimo je 'entertainment' i šou. Od ne znam koliko hrvatskih boraca, mislim da samo Filip Pejić ne izlazi uz Tompsona ili te neke pjesme", objasnio je srpski borac.

Ilić se nedavno borio na reviji u Zagrebu, gdje je već poslije 30 sekudni nokautirao Marija Žgelu. "I onda se neko pita zašto smo mi (srpski borci) popularniji u Hrvatskoj od hrvatskih boraca. Bez uvrede. Ja da izlazim na Baju Malog Knindžu... Misliš li da bi poslije onog govora dobio aplauz u Areni? Ne bih dobio, niti bi me dočekali ljudi kao što jesu."

"Ljudi prepoznaju šovinizam. Nacionalizam je nešto drugo. Ja ne moram da izađem sa srpskom trobojkom i da se krstim deset puta da bi neko rekao da je Ilke veliki patriota i veliki Srbin", zaključio je.