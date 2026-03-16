Karlik objasnio razliku između dvojice trenera: "Penjaroja se manje crveni i manje psuje od Željka"

Karlik Džouns dao je interesantno poređenje dvojice trenera sa kojima je radio u Partizanu - Željka Obradovića i Đoana Penjaroje.

Povratak Karlika Džounsa na parket donio je Partizanu mnogo toga dobrog, novu dimenziju u igri, kontrolu u organizaciji lopte i igrača sa poenima u rukama. Vratio se posle duge pauze i povrede koju je doživeo još u oktobru prošle godine. Tada je trener bio Željko Obradović, a sada je na klupi Đoan Penjaroja. Plejmejker je napravio zanimljivo poređenje između njih dvojice.

"Rekao bih da je Penjaroja manje emotivan od Željka, ali da postoje sličnosti. Manje se crveni i manje psuje. Naravno, pokazuje frustraciju i stavlja nam do znanja kada pravimo greške i kada ne igramo dobro, kao i Obradović. Nemamo izbora sem da pokažemo reakciju. Poštujemo ga mnogo, došao je u teškoj situaciji. Gubili smo i mislima smo bili ko zna gdje zbog promjene trenera i igrača", rekao Karlik.

Džouns je u pobjedi protiv Cedevita Olimpije u Areni (86:70) ubacio 14 poena za 20 minuta i podigao je nivo igre u drugom poluvremenu.

"Trener nas je probudio na pauzi u poluvremenu. U drugom dijelu smo igrali bolje u odbrani i dijelili loptu. Bilo je zabavno igrati pred našim navijačima, nisam dugo igrao pred njima, bio sam uzbuđen."

Južnosudanski plejmejker se vratio u postavu protiv Fenerbahčea u Istanbulu, pa je uslijedilo gostovanje Bosni, Virtusu i ovo mu je bio prvi meč u Beogradu od povratka. Sada crno-bijele očekuju evroligaški okršaji sa Dubaijem u Areni (17. mart u 20 časova), gostovanje Parizu (19. mart u 20.45h), pa večiti derbi sa Zvezdom u ABA ligi (22. mart u 20.30h).

"Cedevita je dobar tim, nedavno je pobijedila i Dubai. Nije lako kada igrate evroligaške utakmice i onda imate dan-dva za pripremu. Zato je važno da radimo na sitnim detaljima", zaključio je Karlik Džouns.

Šta je Penjaroja rekao o Karliku?

Na konferenciji za medije je Đoan Penjaroja pričao o povratku Karlika i njegovom uticaju na ekipu.

"Veoma je dobar igrač i jako bitan za nas. U ovom meču je igrao loše u prvom poluvremenu, odlično u drugom i hoću da igra slično kao u drugom dijelu. To je jako bitno za nas i srećan sam što se vratio. Ako želimo da osvojimo ABA ligu potreban nam je još bolji Karlik", poručio je Penjaroja.