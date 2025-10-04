logo
Uhapšen Marko Bojković: MMA borac i još dvojica pod teškim optužbama, sukob počeo suzavcem?

Izvor mondo.rs
0

Poznati MMA borac i još dvojica muškaraca se sumnjiče za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Uhapšen MMA borac Marko Bojković Izvor: YouTube/MMA INSTITUT/Screenshot

Poznati MMA borac Marko Bojković uhapšen je u Beogradu nakon što je protiv njega i njegovog trenera Ivana Đorđevića, kao i borca Luke Savića podnesena krivična prijava, prenos "Telegraf". Navodno, oni su nanijeli teške tjelesne povrede Nenadu D. (1990) u prodavnici satova kod Đeram pijace u Bulevaru kralja Aleksandra.

Napad je rezultirao ozbiljnim tjelesnim povredama oštećenog, a kako navodi isti izvor policija nastavlja istragu i da se uhapšeni terete za nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda.

Podsjetimo, u utorak je u Bulevaru kralja Aleksandra, u prodavnici satova, izbila tuča više lica, kojoj je prethodio incident u teretani. Navodno je Nenad D. (35) je utrčao u radnju kako bi se sklonio, a za njim je utrčalo više muških lica. Zadali su mu više udaraca rukama, nogama i drvenim motkama po glavi i tijelu.

Nezvanično, oštećeni je prije toga u teretani isprskao MMA borce suzavcem i prijetio im nožem, da bi potom uslijedila reakcija trojice optuženih.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

MMA Marko Bojković

