Janičić promijenio lični opis Bojkoviću: Pogledajte kako izgleda najtalentovaniji MMA borac iz Srbije

Pojavila se fotografija Marka Bojkovića nakon meča protiv Miloša Janičića.

Spektakularne MMA borbe vidjeli smo na FNC 23 događaju u Beogradskoj areni, a najviše pažnje publike privukao je okršaj Marka Bojkovića i Miloša Janičića. Njih dvojica imali su nekoliko verbalnih okršaja u prethodnom periodu, pa je cijeli region čekao da vidi šta su to pripremili za oktagon - pomalo iznenađujuće, Janičić je lako stigao do pobjede nad Bojkovićem koji je do sada bio neporažen u profesionalnoj karijeri.