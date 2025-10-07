Suspendovan Konor Mekgregor!

Zbog toga što tri puta nije bio dostupan za doping kontrolu, suspendovan je Konor Mekgregor.

Izvor: Profimedia

Legendarni borac Konor Mekgregor suspendovan je od strane UFC, najpoznatije organizacije u svijetu MMA! Kako se navodi, on je prekršio pravila, odnosno nije se pojavljivao na obaveznim testiranjima i doping kontrolama. Suspenzina za Irca potrajaće narednih 18 mjeseci, što znači da od njegovog povratka u oktagon sada i zvanično - nema ništa.

Odluku je donijela organizacija UFC u saradnji sa telom CSAD (Combat Sports Anti-Doping), nakon što je Irac propustio tri doping kontrole tokom 2024. godine. Mekgregor nije bio dostupan za uzimanje uzoraka 13. juna, kao i 19. i 20. septembra prošle godine, u periodu kada se oporavljao od povrede prsta na nozi, zbog koje je otkazan njegov dugo najavljivani duel protiv Majkla Čendlera.

Propusti su klasifikovani kao kršenje pravila o dostupnosti sportiste, što automatski znači suspenziju. Mekgregor je sarađivao tokom istrage i u potpunosti prihvatio odgovornost, čime je izbjegao još težu kaznu. Da nije pokazao spremnost na saradnju, bio bi suspendovan na 24 mjeseca, sve do septembra 2026. godine. Ovako će moći da se vrati u oktagon 20. marta 2026. godine, ali je pitanje da li će tada biti spreman da se bori protiv nekog od takmičara koji pripadaju svjetskom vrhu.

Mekgregor je jedno od najpoznatijih lica u borilačkim sportovima i njemu pripadaju velike zasluge za globalnu popularnost koju MMA ima. Ipak, karijera mu je posljednjih godina u velikom padu, pošto još od jula 2021. godine nije ulazio u oktagon. Tada ga je pobijedio Dastin Poarije, šest mjeseci nakon što mu je nanio poraz u njihovom prethodnom meču.

Irski borac Konor Mekgregor posljednju pobjedu upisao je protiv Donalda Seronea u januaru 2020. godine, a prije toga je u oktagonu bio u novembru 2018. godine kada ga je u čuvenom meču "ugušio" Habib Nurmagomedov, jedan od najboljih boraca svih vremena. Konor Mekgregor ima skor 22-6 u profesionalnoj MMA karijeri.

