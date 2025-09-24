Najbolji MMA borac Konor Mekgregor potvrdio je da dolazi u Beograd i da će u decembru da bude u srpskoj prestonici.
Sprema se spektakl u Beogradu na kom će da se pojavi i Konor Mekgregor. U beogradskoj Areni će 20. decembra da se održi BKFC događaj, a jedan od promotera i partnera Uroš Đikanović se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da dolazi jedan od najboljih ikada.
"Spremite se za nevjerovatan i najveći BKFC događaj koji je Evropa ikada vidjela", napisao je Đikanović i u objavi obilježio i Mekgregora.
Konor Mekgregor dolazi u Beograd: Oglasio se na Instagramu i najavio spektakl
Nedugo poslije njega je Konor uradio upravo to, objavio je i on to na svom Instagram nalogu i najavio spektakl. Teško je da će Mekgregor da učestvuje na događaju kao borac, ali sama njegova pojava na događaju je dovoljna za promociju i pažnju koju će da privuče.
Dakle, za oko tri mjeseca će ljubitelji borilačkih sportova da vide jednog od najboljih ikada u Beogradu. Stiže Konor Mekgregor.Izvor: Printscreen/Instagram/thenotoruiousmma