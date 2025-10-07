"Želim borbu sa njim u Bijeloj kući": Pereira otkrio cilj i izazvao najboljeg MMA borca u istoriji

Aleks Pereira otišao je korak dalje i otrkio da želi spektakl ispred Bijele kuće, a za rivala odabrao je Džona Džonsa.

Aleks Pereira savladao je Magomeda Ankalaeva, nokautom i čini se da nema namjeru da stane. Poslije jednog izazova sebi je postavio drugi, mada je i sam svestan da za to trenutno nije pravi trenutak. Ipak je otkrio želju - volio bi meč u teškoj kategoriji protiv Džona Džonsa.

Nakon što je Ankalaev ranije ove godine oduzeo pojas Pereiri, sad je Brazilac u spektaklu kojem je prisustvovao veliki broj navijača, među kojima je bio i košarkaš Džimi Batler, uspio da upiše pobjedu i to nokautom na UFC320. Nakon pobjede postavljalo se pitanje ko bi mogao biti naredni rival, na papiru jasno stoji da bi snage mogao da odmjeri sa Karlosom Ulbergom ili eventualno sa prvakom srednje kategorije Hamzatom Čimaevim.

Međutim, Pereira nije bio zadovoljan imenima, pa je otkrio: "Hvala na čestitkama, ali sve što želim jeste "superfight". Želim borbu u teškoj kategoriji", započeo je Brazilac.

Aleks Pereira već ima ideju ko bi mogao biti njegov naredni rival. Pereira ima cilj:

"Uz sve dužno poštovanje, htio sam da zatražim borbu protiv Džona Džonsa na priredbi u Bijeloj kući, ali s obzirom na sve što se dogodilo, nije pravi trenutak da to izgovorim", rekao je Pereira i aludirao na smrt Džonsovog brata Artura koji je preminuo prošle nedjelje.

Džons je nedavno najavio odlazak u penziju, ali je nakon saznanja da će u Bijeloj kući biti održane UFC borbe momentalno riješio da se vrati u oktagon. Nema sumnje da bi njegov susret sa Pereirom bio borba večeri, a to je i sam Brazilac još jednom potvrdio: "Želim "superfight".To bi bila borba u Bijeloj kući protiv Džona Džonsa. To je ta superborba".

Na ovaj način Pereira je izazavo najboljeg MMA borca u istoriji. Uradio je 30 mečeva, a pobijedio 28 puta.

