Hamzat Čimajev potvrdio dominaciju: Pet rundi maltretirao šampiona i uzeo mu UFC pojas

Pogledajte kako je Hamzat Čimajev došao do pojasa srednje kategorije u UFC.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hamzat Čimajev pobijedio je u glavnoj borbi večeri na UFC 319 i došao do šampionskog pojasa u srednjoj kategoriji. Potvrdio je na taj način Čimajev dominaciju po kojoj je poznat već nekoliko godina, tako da ni nekadašnji šampion Drikus Du Plesi nije mogao ništa protiv njega.

Jednoglasnom odlukom sudija Čimajevu je dodijeljena pobjeda poslije pet rundi, a gdje zaista nije bilo nikakve neizvjesnosti, pošto je borac iz Čečenije dominirao od početka do kraja, prije svega rvanjem.

Death, taxes and Khamzat Chimaev taking you down.pic.twitter.com/OUbY4d2zVX — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA)August 17, 2025



Interesantno je da je Du Plesi bio prvak još od januara 2024. godine kada je pobijedio Striklanda, pa Adesanju, i onda opet Striklanda, ali u novoj odbrani pojasa nije uspio i Čimajev je došao do svog trećeg u karijeri.

Ko zna kakve bi sve uspjehe imao Čimajev da nije bilo povreda, tako da je sada na 9-0 u UFC.

KHAMZAT CHIMAEV DEFEATS DRICUS DU PLESSIS BY UNANIMOUS DECISION! (50-44 x3)



AND NEW!!!!!#UFC319pic.twitter.com/5mPMTW77uW — Championship Rounds (@ChampRDS)August 17, 2025

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!