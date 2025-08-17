logo
Hamzat Čimajev potvrdio dominaciju: Pet rundi maltretirao šampiona i uzeo mu UFC pojas

Autor Dragan Šutvić
Pogledajte kako je Hamzat Čimajev došao do pojasa srednje kategorije u UFC.

Hamzat Čimajev dominacija u UFC Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hamzat Čimajev pobijedio je u glavnoj borbi večeri na UFC 319 i došao do šampionskog pojasa u srednjoj kategoriji. Potvrdio je na taj način Čimajev dominaciju po kojoj je poznat već nekoliko godina, tako da ni nekadašnji šampion Drikus Du Plesi nije mogao ništa protiv njega.

Jednoglasnom odlukom sudija Čimajevu je dodijeljena pobjeda poslije pet rundi, a gdje zaista nije bilo nikakve neizvjesnosti, pošto je borac iz Čečenije dominirao od početka do kraja, prije svega rvanjem.


Interesantno je da je Du Plesi bio prvak još od januara 2024. godine kada je pobijedio Striklanda, pa Adesanju, i onda opet Striklanda, ali u novoj odbrani pojasa nije uspio i Čimajev je došao do svog trećeg u karijeri.

Ko zna kakve bi sve uspjehe imao Čimajev da nije bilo povreda, tako da je sada na 9-0 u UFC.

Tagovi

UFC Hamzat Čimajev

