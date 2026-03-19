Hrvatski košarkaš Marko Marić ubacio 91 poen na utakmici, pa se slikao kao Vilt Čemberlen

Hrvatski talenat Marko Marić odigrao čudesnu partiju u meču u Zagrebu

Košarkaška akademija "Mrav" iz Zagreba pohvalila se da je njen igrač Marko Marić ubacio 91 poen na utakmici protiv gradskog rivala KK Bosko. Uz 91 poen, sakupio je 27 skokova i uz to dodao 14 blokada, za tripl-dabl učinak.

"Briljantna partija našeg Marka oborila sve rekorde u mladim uzrastima hrvatske košarke sa nestvarnih 91 poena. Uz to, imao je i tripl-dabl sa blokadama. Svaka čast Marku i njegovim saigračima koji su mu omogućili da se postavi ovakav rekord i odigra ovakva utakmica", saopštio je njegov klub.

Poslije utakmice, Marko Marić slikao se sa papirom na kojem je pisao broj "91", poput Vilta Čemberlena, NBA legende koja se slikala sa "stotkom" poslije legendarne utakmice Filadelfija Voriorsa i Njujork Niksa, 169:147. Čemberlen je tog marta 1962. godine ubacio 100 poena i postavio poenterski rekord.

Nedavno mu je na NBA sceni bliže od svih prišao Bem Adebajo, jer je ubacio čak 83 poena za Majami.

