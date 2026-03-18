Hrvatska Vlada daje bolnici u Mostaru više od 10 miliona evra

Autor Haris Krhalić
0

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o dodjeli finansijskih sredstava za podsticaj zdravstvu u Bosni i Hercegovini za tekuću godinu.

Vlada Hrvatske daje 10 miliona bolnici u Mostaru

Prema ovoj odluci, "Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar" biće sukcesivno uplaćeno ukupno 10,3 miliona evra.

Sredstva su namijenjena isključivo za podmirenje dijela dospjelih obaveza prema dobavljačima lijekova, kao i za nabavku potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

Uplata sredstava vršiće se u fazama kako bi se osigurala likvidnost bolnice tokom cijele godine:

  • Jednokratna uplata: Za period januar – mart, bolnici će biti uplaćeno 3,1 milion evra.
  • Mjesečne rate: Za period od aprila do decembra, predviđene su uplate od po 800.000 evra mjesečno.

Ministarstvo zdravlja RH i SKB Mostar potpisaće poseban ugovor kojim će se precizirati način trošenja novca. Hrvatsko ministarstvo ima zakonsku obavezu da prati svaku transakciju, dok je bolnica pod strogim nadzorom.

Uprava SKB Mostar dužna je da u roku od sedam dana nakon svake uplate dostavi pismeni izvještaj Ministarstvu zdravstva. Uz izvještaj moraju biti priloženi i dokazi koji potvrđuju da su sredstva utrošena pravovremeno i isključivo u namjenske svrhe.

