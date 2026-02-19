logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Serija potresa u Hercegovini: Mostar se tresao dva puta u dva sata

Serija potresa u Hercegovini: Mostar se tresao dva puta u dva sata

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Novi zemljotres pogodio je područje Mostara u Bosni i Hercegovini.

Mostar se tresao dva puta u dva sata Izvor: X/@LastQuake/Printscreen

Zemljotres magnitude 2,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je područje Mostara u Bosni i Hercegovini, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Ovo je drugi potres na istom mestu u razmaku od dva sata nakon prvog koji se dogodio danas popodne nešto poslije 16 časova.

Epicentar i drugog i prvog je zabilježen kod Mostara. Magnituda je tada iznosila 3,3 stepeni po Rihteru.

Trenutno nije poznato ima li povrijeđenih i kolika je pričinjena materijalna šteta.

Pročitajte i ovo

Tagovi

zemljotres Mostar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ