Serija potresa u Hercegovini: Mostar se tresao dva puta u dva sata

Novi zemljotres pogodio je područje Mostara u Bosni i Hercegovini.

Izvor: X/@LastQuake/Printscreen

Zemljotres magnitude 2,9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je područje Mostara u Bosni i Hercegovini, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Ovo je drugi potres na istom mestu u razmaku od dva sata nakon prvog koji se dogodio danas popodne nešto poslije 16 časova.

Epicentar i drugog i prvog je zabilježen kod Mostara. Magnituda je tada iznosila 3,3 stepeni po Rihteru.

Trenutno nije poznato ima li povrijeđenih i kolika je pričinjena materijalna šteta.