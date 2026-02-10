logo
Jak zemljotres na Kosovu: Potres se osjetio i u Beogradu

Jak zemljotres na Kosovu: Potres se osjetio i u Beogradu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Snažen zemljotres na Kosovu i Metohiji, osjetio se potres i u Beogradu.

Potres na Kosovu Izvor: Shutterstock.com/www.seismo.gov.rs

Snažan zemljotres magnitude 4,9 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras Kosovo i Metohiju, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Prema pisanju "Blica", potres se osjetio čak i u Beogradu prema tvrdnjama građana, a potres se osjetio i Nišu prema pisanju "Telegrafa".

Potres je registrovan na dubini od oko pet kilometara. Trenutno nije poznato da li ima povrijeđenih i da li je pričinjena materijalna šteta.

zemljotres Kosovo Srbija

