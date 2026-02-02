"Dobro se osjetio, a kasnije su bila još dva manja": Zemljotres jačine 3,2 stepena pogodio jug BiH

Zemljotres jačine 3,2 stepena Rihterove skale zatresao je jug Bosne i Hercegovine, sa epicentrom oko 20 kilometara sjeverozapadno od Mostara.

Izvor: X//LastQuake/printscreen

Zemljotres jačine 3,2 stepena Rihterove skale pogodio je jug Bosne i Hercegovine. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio oko 20 kilometara sjeverozapadno od Mostara.

Prema podacima EMSC-a, zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara.

Zemljotres se osetio u većini gradova u Hercegovini, kao što su Mostar, Široki Brijeg, Ljubuški, Čitluk, Grude, Posušje, Čapljina, Jablanica i druge opštine. Zemljotres se takođe osjetio i u Hrvatskoj.

"U Širokom Brijegu se dobro osjetio, a kasnije su bila još dva manja, sreća nije dugo trajala", jedan je od opisa zemljotresa sa sajta EMSC-a.