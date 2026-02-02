logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dobro se osjetio, a kasnije su bila još dva manja": Zemljotres jačine 3,2 stepena pogodio jug BiH

"Dobro se osjetio, a kasnije su bila još dva manja": Zemljotres jačine 3,2 stepena pogodio jug BiH

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Zemljotres jačine 3,2 stepena Rihterove skale zatresao je jug Bosne i Hercegovine, sa epicentrom oko 20 kilometara sjeverozapadno od Mostara.

Zemljotres jačine 3,2 stepena pogodio jug BiH Izvor: X//LastQuake/printscreen

Zemljotres jačine 3,2 stepena Rihterove skale pogodio je jug Bosne i Hercegovine. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je bio oko 20 kilometara sjeverozapadno od Mostara

Prema podacima EMSC-a, zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara.

Zemljotres se osetio u većini gradova u Hercegovini, kao što su Mostar, Široki Brijeg, Ljubuški, Čitluk, Grude, Posušje, Čapljina, Jablanica i druge opštine. Zemljotres se takođe osjetio i u Hrvatskoj.

"U Širokom Brijegu se dobro osjetio, a kasnije su bila još dva manja, sreća nije dugo trajala", jedan je od opisa zemljotresa sa sajta EMSC-a.

Možda će vas zanimati

Tagovi

zemljotres

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ