NSRS usvojila jedinstvenu rezoluciju o zabrani veličanja NDH i ustaštva

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske jednoglasno su usvojili jedinstvenu rezoluciju o osudi i zabrani veličanja ideologije i simbola NDH, kao i ustaštva, nacizma i fašizma, nakon što su usaglašeni stavovi vlasti i opozicije.

U konačni tekst uvršteni su prijedlozi i SDS-a: Narodna skupština RS zadužila je Vladu da u roku od 60 dana pripremi izmjene Zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, kako bi se omogućilo uklanjanje spornih spomenika i simbola, kao i dopune Krivičnog zakonika kojima bi se uvelo novo krivično djelo za javno promovisanje i veličanje ustaštva.

Rezolucija predviđa jasnu zabranu i sankcionisanje svakog oblika promovisanja ovih ideologija od javnih skupova i simbola do djelovanja organizacija koje ih podržavaju, uz obavezu nadležnih institucija da spriječe njihovo finansiranje i širenje, uključujući i putem interneta.

U rezoluciji se osuđuje veličanje zločinačkih ideja iz Drugog svjetskog rata, genocida nad Srbima u NDH, Holokausta i Samudaripena, te se sa zabrinutošću ukazuje na revitalizaciju simbola NDH i ustaštva u javnosti, uključujući zastavu NDH, ustaški simbol „U“, pozdrav „Za dom spremni!“ i oznaku „Handžar divizije“. Takođe se osuđuju manifestacije srbofobije, antisemitizma i drugih oblika mržnje.

Rezolucija naglašava da države imaju obavezu, prema međunarodnim konvencijama, da osude, zabrane i sankcionišu širenje ideja zasnovanih na rasnoj ili etničkoj nadmoći, a ističe i značaj obrazovanja mladih o opasnostima takvih ideologija. Zabranjuju se svi oblici veličanja i promovisanja NDH, ustaštva, nacizma i fašizma, uključujući podizanje spomenika, imenovanje ulica i institucija, održavanje javnih manifestacija, te upotrebu simbola i pozdrava povezanih sa tim ideologijama.

Nadležne institucije pozivaju se da spriječe finansiranje organizacija koje promovišu ove ideologije, sankcionišu javno podsticanje na mržnju i uklone sadržaje koji šire ustašku propagandu s interneta i digitalnih platformi. Vlada je obavezna da u skupštinsku proceduru uputi izmjene i dopune propisa kojima se jasno inkriminira promovisanje i veličanje ovih ideologija i predviđaju odgovarajuće sankcije. Zaključak rezolucije je da se formira zakonski okvir za uklanjanje svih postojećih spomenika i simbola NDH, ustaštva, nacizma i fašizma u Republici Srpskoj.

Poslanici su odbili amandman koji su predložili poslanici SDA.

Nakon završetka ove sjednice, počela je nova posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti razmatran izbor novog saziva Vlade Republike Srpske.