NSRS o rezoluciji protiv NDH: Crnadak kritikovao posjetu Milanovića Derventi, Vukanović upozorio na veličanje ustaštva

Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o rezolucijama koje osuđuju i zabranjuju promovisanje i veličanje ideologija i simbola NDH, ustaštva, nacizma i fašizma.

Na dnevnom redu su dva prijedloga rezolucije – vladajuće koalicije SNSD-a i opozicionog SDS-a. Cilj sjednice je postizanje konsenzusa i usvajanje jedinstvenog teksta koji bi objedinio ključne stavove i mjere protiv ideologija koje su nanijele najveće zlo srpskom narodu.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica istakao je u uvodnom izlaganju da je njihova rezolucija pripremljena od strane vrhunskih stručnjaka i da sadrži jasne činjenice, stavove i korake za borbu protiv ovog “narastajućeg zla”.

Mazalica je podsjetio da genocid nad Srbima u NDH predstavlja kolektivnu traumu, ali da se ona ne smije koristiti za širenje mržnje, već za očuvanje sjećanja i sprečavanje ponavljanja tragedija.

„Ova rezolucija nije samo deklaracija osude, već i instrument zabrane ideologija koje su našem narodu nanijele najveće zlo u istoriji. Trebamo jasno označiti sve simbole i ideologije NDH, ustaštva, nacizma i fašizma, a ne samo jedan njen segment“, rekao je Mazalica.

Šef Kluba SDS-a Ognjen Bodiroga naglasio je da njihov prijedlog rezolucije osuđuje svaki oblik veličanja ustaštva i ističe odgovornost NDH za genocid i masovne zločine nad Srbima, Jevrejima, Romima i drugim antifašistima.

Bodiroga je predložio da konačni tekst sadrži i mjere poput reciprociteta prema Hrvatskoj, uklanjanja spomenika i simbola koji veličaju fašističke ideologije, te uvođenje novog krivičnog djela koje bi kažnjavalo javno promovisanje ustaštva zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

Tokom rasprave, šef Kluba poslanika PDP-a Igor Crnadak istakao je potrebu za zajedničkim stavom i uvažavanjem oba prijedloga, kako bi se postiglo srpsko jedinstvo u NSRS.

Crnadak se osvrnuo na posjetu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića Derventi 2023. godine, kada je prisustvovao obilježavanju 31. godišnjice osnivanja 103. brigade HVO‑a i odlikovao njene pripadnike Redom Nikole Šubića Zrinskog. Crnadak je podsjetio da se radilo o jedinici koja je učestvovala u zločinima nad srpskim stanovništvom i istakao da ovaj događaj do danas nije izazvao osudu ili jasan stav Narodne skupštine RS.

„Da li u dolasku Milanovića u Derventu 2023. postoji nešto što nije izazvalo kontroverzu? On je u sred Dervente odlikovao jedinicu koja je učestvovala u zločinima nad Srbima. Povodom toga, podsjetio bih i na šaljivu aluziju na pjesmu Lepe Brene ‘Uđi slobodno’ – koja, nažalost, simbolizuje neosjetljivost prema stradanju našeg naroda. Milanović je u svojim izjavama naveo da je predsjednik RS bio obaviješten o svemu, uključujući odlikovanje vojnika. Nikada ranije nijedan strani zvaničnik nije imao tako obezbijeđeno prisustvo. Ovaj događaj ostaje bez jasnog stava NSRS, što pokazuje koliko je važno da usvojimo jedinstvenu rezoluciju i jasno definišemo naš odnos prema takvim simbolima“, rekao je Crnadak.

Klubovi DEMOS-a i SPS, koje je predstavljao Maksim Skoko, podržali su rezoluciju ističući da u Republici Srpskoj ne smije biti mjesta za obilježavanje Ante Pavelića i ustaškog pokreta.

Šef Kluba poslanika Liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović naglasio je da je važno govoriti istinu i činjenice, bez širenja mržnje, podsjećajući na razmjere zla koje je NDH nanijela srpskom narodu i ističući da se takve tragedije ne smiju ponoviti.

„Najveće zlo koje je ikada zadesilo ove prostore bila je NDH Anta Pavelića. Ono što su radili do tada nije zabilježeno, a nadam se da se nikada više neće ponoviti“, rekao je Vukanović.

On je upozorio da se na Balkanu još uvijek pokušava narušiti mir i izazvati sukobe između Srba i Bošnjaka, a da se u javnosti takvi pokušaji uporno guraju. Takođe je kritikovao prisustvo spomenika ustaštvu u Republici Srpskoj i istakao primjere javnog „šepurenja“ pojedinaca u ustaškim uniformama:

„Plus, dozvoljavate da se po Srpskoj nalaze spomenici ustaštvu, oblače se ustaške uniforme i šepure po gradu – od famoznog Ćorluke koji se sastaje sa Igorom Žunićem, pa dalje. Zamislite da neki Srbin obuče uniformu Dinarske divizije i ode u Knin – ne bi preživio ni pet minuta. A mene optužujete da sam agent strane službe".

Vukanović je dodao da vlast u RS ne poznaje dovoljno istoriju, dok opozicija često nema mogućnost da progovori:

„U Hrvatskoj se svaki naš spomenik ruši i stalno se propituje da li uopšte gdje postoji. A kod nas se dopušta da se veliča ono što je uništavalo naš narod", zaključio je on.