Italija na istorijskoj prekretnici: Ponovo će se koristiti nuklearna energija

Donji dom italijanskog parlamenta (Dom poslanika) usvojio je prijedlog zakona vlade premijerke Đorđe Meloni, čime je otvoren istorijski put za povratak Italije korišćenju nuklearne energije. Zakon je usvojen sa 155 glasova za, 86 protiv i osam uzdržanih.

Izvor: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP / Profimedia

Savjet ministara koji je ovaj zakonski prijedlog inicijalno odobrio u oktobru prošle godine, prenosi ovlašćenja na vladu da sveobuhvatno reguliše uvođenje "održive" nuklearne energije u okviru evropske politike dekarbonizacije do 2050. godine i ciljeva energetske bezbednosti.

Zakon sada ide na glasanje u Senat, a vlada očekuje konačno usvajanje u narednim danima. Nakon stupanja zakona na snagu, izvršne zakonske uredbe moraju biti usvojene u roku od 12 mjeseci.

Inače, vladin mandat uključuje razvoj Nacionalnog programa za održivu nuklearnu energiju, osnivanje nezavisne Agencije za nuklearnu bezbjednost, jačanje naučnih i industrijskih istraživanja, razvoj novih stručnih vještina, kao i sprovođenje informativnih kampanja za podizanje svijesti javnosti.

Tri decenije antinuklearnih politika

Italija je od početka 1960-ih godina upravljala sa ukupno četiri nuklearne elektrane, ali su nakon katastrofe u Černobilju 1986. godine, građani na referendumu odlučili da zatvore posljedna dva operativna pogona. Prvi pokušaj obnove imali su 2011. godine, kada je nakon još jedne havarije, ovog puta u Fukušimi, italijanskavlada proglasila moratorijum od najmanje godinu dana na izgradnju novih elektrana.

Promjena javnog mnjenja

Nakon referenduma 2011. godine i novog odlaganja otvaranja, uslijedio je preokret italijanske javnosti. U maju 2023. godine, parlament je usvojio prijedlog kojim se vlada poziva da razmotri uključivanje nuklearne energije u nacionalni energetski miks, a u septembru iste godine održan je prvi sastanak Nacionalne platforme za održivu nuklearnu energiju, tijela koje je vlada osnovala sa ciljem da definiše vremenski okvir za potencijalni povratak nuklearnom programu i identifikuje ekonomske prilike za domaći industrijski lanac koji već posluje u ovom sektoru na globalnom tržištu.

(EUpravo zato/eKapija)