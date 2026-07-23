Milioneri iznenadili Britaniju: Traže da plaćaju više poreza

Grupa milionera, uključujući bivšeg fudbalera Garija Linekera i muzičkog producenta Brajana Inoa, uputila je pismo novom britanskom premijeru Endiju Bernamu tražeći da im se poveća porez, prenose mediji.

Izvor: Youtube Printscreen/ ClientesCD

"Mi to možemo da priuštimo. Ne govorimo o višim porezima za one koji svakog dana ustaju i odlaze na posao kako bi zaradili za život, već o onima najbogatijima čiji prihodi potiču od bogatstva koje posjeduju", navelo je u pismu 120 bogatih Britanaca.

U pismu, koje je inicirala organizacija "Patriotski milioneri", dodaje se da bi ova mjera dovela do pravednijeg društva i poziva na "preraspodjelu bogatstva i moći od onih najbogatijih".

"Patriotski milioneri" se zalažu za uvođenje poreza od dva odsto na bogatstvo veće od 10 miliona funti.

Među ostalim potpisnicima su scenarista filma "Noting Hil" Ričard Kertis i škotska književnica Val Mekdermid, kao i bivši finansijski trgovac Gari Stivenson, koji se sada zalaže za društvenu jednakost.

(Srna)