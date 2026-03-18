Bogataši iz Azije sele kapital iz Dubaija: Evo koje zemlje su im sada "sigurne luke"

Napadi na Dubai uzdrmali povjerenje investitora, dio bogatih Azijaca razmatra prebacivanje kapitala u Singapur, dok drugi zadržavaju strategiju "čekaj i posmatraj".

Nedugo nakon prvih iranskih raketnih i napada bespilotnim letelicama na Dubai prošle nedjelje, dvojica indijskih preduzetnika koji tamo posluju pokušala su da prebace po više od 100.000 dolara sa svojih lokalnih bankovnih računa u Singapur kako bi se zaštitili od rizika.

Tehnički problemi koji su uslijedili nakon iranskih napada u početku su im osujetili planove, rekli su preduzetnici za Reuters, želeći da ostanu anonimni zbog osjetljivosti situacije. Jedan od njih je kasnije, preko druge banke u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ipak uspio da prebaci novac na svoj račun u Singapuru.

Mnogi drugi bogati Azijci raspituju se o sličnim potezima ili ih već preduzimaju kako bi svoju imovinu iz Dubaija prebacili u regionalne finansijske centre poput Singapura i Hong Konga. Savjetnici i advokati iz finansijske industrije navode da rat SAD i Izraela protiv Irana narušava status Persijskog zaliva kao "sigurne luke" i uznemirava investitore.

Iako bogati investitori obično diversifikuju svoja ulaganja po regionima i vrstama imovine, mjesto gdje će bazirati svoje poslovanje biraju na osnovu poreskih, regulatornih, privatnih i operativnih razloga. Dubai se posljednjih godina profilisao kao omiljeno središte za preduzetnike i bogate porodice iz Azije, posebno iz Kine, koje su privukle njegove povoljne politike.

Uz to, zahvaljujući procvatu tržišta nekretnina i razvoja infrastrukture, region Zaliva postao je i veoma privlačna investiciona destinacija.

Taj trend sada je doveden u pitanje jer su napadi na Dubai i Abu Dabi poljuljali reputaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata kao stabilne i bezbjedne zemlje.

Advokat za privatno bogatstvo iz Singapura Rajan Lin rekao je da ga je ove nedjelje kontaktiralo šest ili sedam od njegovih 20 klijenata iz Dubaija, od kojih svaki u prosjeku raspolaže imovinom od oko 50 miliona dolara. Trojica od njih planiraju hitno prebacivanje imovine u Singapur.

Jedan klijent, kako kaže, "provjerava koliko brzo može sve da prebaci u Singapur".

Iris Sju, direktorka globalne kompanije za korporativne i fondovske usluge Anderson Global, rekla je da se njenoj firmi ove nedjelje javilo između 10 i 20 porodičnih kancelarija sa pitanjima o prebacivanju imovine sa Bliskog istoka nazad u Singapur, zbog straha da bi sukob mogao da potraje.

Porodične kancelarije su kompanije koje upravljaju imovinom bogatih pojedinaca i porodica.

"Dubai je oduvijek bio privlačan zbog poreskih olakšica, ali sada mislim da te olakšice možda više nisu njihov glavni prioritet", rekla je ona.

Jedan savjetnik za upravljanje imovinom iz Singapura, koji je želio da ostane anoniman jer nije ovlašćen da govori za medije, rekao je da je do sada razgovarao sa 13 klijenata iz UAE, od kojih više od polovine ozbiljno razmišlja o prebacivanju imovine u Singapur.

"Putovanja će biti izazovna čak i ako se sukob sutra završi. Ovo je pitanje povjerenja", rekao je savjetnik.

Grejs Tang, izvršna direktorka kompanije Phillip Private Equity, kaže da su njeni klijenti – uglavnom iz Azije – nervozni i da se između 10 i 20 njih raspituje o prebacivanju bogatstva u Singapur kako bi zaštitili kapital.

Strategija "čekaj i posmatraj"

Ipak, ne smatraju svi upravljači imovinom da trenutni sukob na Bliskom istoku izaziva trenutni bijeg kapitala.

Dhruba Đoti Sengupta, izvršni direktor kompanije WRISE Private Middle East sa sjedištem u Dubaiju, rekao je da firma nije primijetila "ozbiljne razgovore o bijegu kapitala", jer su klijenti uvjereni u dugoročnu stabilnost Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"To su sofisticirani globalni investitori, već međunarodno diversifikovani, ali i snažno uloženi u priču o rastu UAE", rekao je on.

"Uprkos širim geopolitičkim potresima u regionu, klijenti se osjećaju bezbjedno i zaštićeno."

Guverner centralne banke UAE, Halid Mohamed Balama, izjavio je u četvrtak da je bankarski i finansijski sektor otporan, snažan i stabilan, kao i da je dobro pripremljen da se nosi sa regionalnim događajima. On je dodao da banke, finansijske kompanije i osiguravajuće kuće posluju normalno i bez prekida.

Vodeći singapurski upravljači imovinom, Bank of Singapore i DBS Group, naveli su da njihovi klijenti pažljivo prate razvoj događaja u regionu i za sada zauzimaju stav "čekaj i posmatraj".

Dok se UAE trudi da očuva status sigurne finansijske luke, neki investitori nastavljaju sa planovima širenja u Emiratima.

Džeremi Lim, suosnivač kompanije GrandWay Family Office, trenutno je u procesu otvaranja porodične kancelarije u Abu Dabiju i kaže da se njegovi planovi nisu promijenili, sve dok se UAE direktno ne uključi u sukob i pod uslovom da ne dođe do dalje eskalacije iz Irana.

