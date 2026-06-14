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Nevrijeme pogodilo region: Vjetar, gromovi i požari na sjeveru Vojvodine, crveni meteoalarm za istok Hrvatske

Nevrijeme pogodilo region: Vjetar, gromovi i požari na sjeveru Vojvodine, crveni meteoalarm za istok Hrvatske

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Jako nevrijeme zahvatilo je danas sjever Vojvodine, gdje je jak vjetar rušio stabla, a vatrogasci su imali više intervencija zbog udara groma i požara na otvorenom prostoru, uključujući njive i salaše u okolini Bačke Topole.

munja.jpg Izvor: Shutterstock

U Bačkoj Topoli došlo je do požara na njivama usljed varničenja žica na dalekovodima koje je izazvao jak vjetar. Na jednom salašu izgorjelo je oko 500 metara kvadratnih neovršene pšenice i zobi, dok je u Gunarošu požar, izazvan udarom groma, zahvatio oko 800 metara kvadratnih neovršene pšenice.

U Novom Orahovu grom je udario u strujomjer i prouzrokovao štetu na objektu.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na padavine, grad i olujni vjetar, uz aktiviranje sistema za slanje SMS hitnih obavještenja građanima.

Meteorolozi upozoravaju da će se grmljavinsko nevrijeme premještati preko zapadne i istočne Srbije, uključujući Beograd, Šumadiju i druge regione, ka Rumuniji i Bugarskoj.

I sjever Hrvatske zahvatilo je snažno nevrijeme, a najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje su padali grad i obilna kiša, dok je u požeškom kraju jak vjetar odnio limeni krov sa škole.

Vatrogasci su primili više dojava od građana o poplavljenim podrumima i saobraćajnicama na području Varaždinske županije, a bili su angažovani i na uklanjanju oborenih stabala.

Jaka kiša i vjetar zahvatili su danas i dijelove Međimurske županije, prenose hrvatski mediji.

I požeško područje je oko 19 časova zahvatilo jako nevrijeme, koje je trajalo relativno kratko, ali je pričinilo veliku materijalnu štetu na Osnovnoj školi u Jakšiću sa koje je odnijelo krov.

Državni hidrometeorološki zavod za večeras je za osječku regiju izdao crveni meteoalarm zbog opasnosti od jakog vjetra, a narančasti zbog grmljavinskog nevremena.

Upozorili su na jak i olujan sjeverni vjetar, kao i da su u Podunavlju mogući orkanski udari, veći od 90 kilometara na čas. 

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je žuti meteoalarm za sjeverne, sjeverozapadne i sjeveroistočne dijelove zemlje zbog grmljavinskih oluja, uz upozorenje na oprez u planinskim i otvorenim područjima.

Prema prognozi, sutra se u većem dijelu BiH očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, dok će na jugu biti više sunčanih perioda i bez padavina.

(Srna/Mondo)

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