Nevrijeme pogodilo region: Vjetar, gromovi i požari na sjeveru Vojvodine, crveni meteoalarm za istok Hrvatske

Jako nevrijeme zahvatilo je danas sjever Vojvodine, gdje je jak vjetar rušio stabla, a vatrogasci su imali više intervencija zbog udara groma i požara na otvorenom prostoru, uključujući njive i salaše u okolini Bačke Topole.

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U Bačkoj Topoli došlo je do požara na njivama usljed varničenja žica na dalekovodima koje je izazvao jak vjetar. Na jednom salašu izgorjelo je oko 500 metara kvadratnih neovršene pšenice i zobi, dok je u Gunarošu požar, izazvan udarom groma, zahvatio oko 800 metara kvadratnih neovršene pšenice.

U Novom Orahovu grom je udario u strujomjer i prouzrokovao štetu na objektu.

Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na padavine, grad i olujni vjetar, uz aktiviranje sistema za slanje SMS hitnih obavještenja građanima.

Neverovatna olujna struktura je prešla preko regiona Novog Sada.

Oblak je, sasvim izvesno, na osnovu radarskih očitavanja, proizveo ekstremno vreme.

Autor: Ivan Fedotov | 14. 6. 2026.@Djpucopic.twitter.com/lbqdR1tfw9 — Hailz Serbia (@Hailz_Serbia)June 14, 2026

Meteorolozi upozoravaju da će se grmljavinsko nevrijeme premještati preko zapadne i istočne Srbije, uključujući Beograd, Šumadiju i druge regione, ka Rumuniji i Bugarskoj.

I sjever Hrvatske zahvatilo je snažno nevrijeme, a najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje su padali grad i obilna kiša, dok je u požeškom kraju jak vjetar odnio limeni krov sa škole.

Vatrogasci su primili više dojava od građana o poplavljenim podrumima i saobraćajnicama na području Varaždinske županije, a bili su angažovani i na uklanjanju oborenih stabala.

Jaka kiša i vjetar zahvatili su danas i dijelove Međimurske županije, prenose hrvatski mediji.

I požeško područje je oko 19 časova zahvatilo jako nevrijeme, koje je trajalo relativno kratko, ali je pričinilo veliku materijalnu štetu na Osnovnoj školi u Jakšiću sa koje je odnijelo krov.

Državni hidrometeorološki zavod za večeras je za osječku regiju izdao crveni meteoalarm zbog opasnosti od jakog vjetra, a narančasti zbog grmljavinskog nevremena.

Upozorili su na jak i olujan sjeverni vjetar, kao i da su u Podunavlju mogući orkanski udari, veći od 90 kilometara na čas.

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je žuti meteoalarm za sjeverne, sjeverozapadne i sjeveroistočne dijelove zemlje zbog grmljavinskih oluja, uz upozorenje na oprez u planinskim i otvorenim područjima.

Prema prognozi, sutra se u većem dijelu BiH očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, dok će na jugu biti više sunčanih perioda i bez padavina.

(Srna/Mondo)