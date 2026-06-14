Nevrijeme pogodilo region: Vjetar, gromovi i požari na sjeveru Vojvodine, crveni meteoalarm za istok Hrvatske

Jako nevrijeme zahvatilo je danas sjever Vojvodine, gdje je jak vjetar rušio stabla, a vatrogasci su imali više intervencija zbog udara groma i požara na otvorenom prostoru, uključujući njive i salaše u okolini Bačke Topole.
U Bačkoj Topoli došlo je do požara na njivama usljed varničenja žica na dalekovodima koje je izazvao jak vjetar. Na jednom salašu izgorjelo je oko 500 metara kvadratnih neovršene pšenice i zobi, dok je u Gunarošu požar, izazvan udarom groma, zahvatio oko 800 metara kvadratnih neovršene pšenice.
U Novom Orahovu grom je udario u strujomjer i prouzrokovao štetu na objektu.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje na padavine, grad i olujni vjetar, uz aktiviranje sistema za slanje SMS hitnih obavještenja građanima.
Neverovatna olujna struktura je prešla preko regiona Novog Sada.— Hailz Serbia (@Hailz_Serbia)June 14, 2026
Oblak je, sasvim izvesno, na osnovu radarskih očitavanja, proizveo ekstremno vreme.
Autor: Ivan Fedotov | 14. 6. 2026.@Djpucopic.twitter.com/lbqdR1tfw9
Meteorolozi upozoravaju da će se grmljavinsko nevrijeme premještati preko zapadne i istočne Srbije, uključujući Beograd, Šumadiju i druge regione, ka Rumuniji i Bugarskoj.
I sjever Hrvatske zahvatilo je snažno nevrijeme, a najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje su padali grad i obilna kiša, dok je u požeškom kraju jak vjetar odnio limeni krov sa škole.
Vatrogasci su primili više dojava od građana o poplavljenim podrumima i saobraćajnicama na području Varaždinske županije, a bili su angažovani i na uklanjanju oborenih stabala.
Jaka kiša i vjetar zahvatili su danas i dijelove Međimurske županije, prenose hrvatski mediji.
I požeško područje je oko 19 časova zahvatilo jako nevrijeme, koje je trajalo relativno kratko, ali je pričinilo veliku materijalnu štetu na Osnovnoj školi u Jakšiću sa koje je odnijelo krov.
Državni hidrometeorološki zavod za večeras je za osječku regiju izdao crveni meteoalarm zbog opasnosti od jakog vjetra, a narančasti zbog grmljavinskog nevremena.
Upozorili su na jak i olujan sjeverni vjetar, kao i da su u Podunavlju mogući orkanski udari, veći od 90 kilometara na čas.
Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je žuti meteoalarm za sjeverne, sjeverozapadne i sjeveroistočne dijelove zemlje zbog grmljavinskih oluja, uz upozorenje na oprez u planinskim i otvorenim područjima.
Prema prognozi, sutra se u većem dijelu BiH očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, dok će na jugu biti više sunčanih perioda i bez padavina.
(Srna/Mondo)