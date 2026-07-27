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Poznati proizvođač baterija Varta pred stečajem: Finansijski gubici gurnuli giganta ka bankrotu

Poznati proizvođač baterija Varta pred stečajem: Finansijski gubici gurnuli giganta ka bankrotu

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
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Mnoge svjetske kompanije posegle su za azijskim tržištem, što je prouzrokovalo probleme u brojnim fabrikama u Evropi, pa je i čuveni njemački proizvođač baterija Varta proglasio stečaj.

Njemačka Varta podnijela zahtjev za stečajni postupak Izvor: Shutterstock

Varta, koja godinama važi za najpoznatijeg i najpouzdanijeg proizvođača baterija, fokusirala se na saradnju sa Eplom, koji se okrenuo jeftinijem tržištu i fokusirao na saradnju sa Azijom, pa je sada pitanje da li će Nemci zadržati makar proizvodnju baterija za domaćinstvo.

Važni poverioci žele da izdvoje poslovanje sa poznatim kućnim baterijama iz koncerna, a razlog je teška finansijska situacija kompanije, pa bi preostala dva poslovna područja zbog toga mogla da završe u stečaju, navodi se u saopštenju.

Varta zapošljava nešto više od 3.000 radnika, od kojih većina radi u centralnoj fabrici u Elvangenu, dok u fabrici u Nerdlingenu radi oko 350 radnika, a ovaj pogon bi mogao biti zatvoren već na jesen. Prema podacima iz 2024. godine, Varta je tada ostvarila prihod od 790 miliona evra, uz gubitak od oko 64,5 miliona evra.

Zavisni od Epla

Glavni uzroci krize u kojoj se ova fabrika nalazi su znatno pogoršani tržišni uslovi i odluka ključnog kupca da prekine saradnju, saopštila je Varta.

Prema podacima kompanije, zahtjev za pokretanje stečajnog postupka ne odnosi se samo na Varta AG kao matičnu kompaniju sa sjedištem u Elvangenu, već i na operativne jedinice Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH i Varta Storage GmbH.

Najvažniji povjerioci, među kojima su Dojče bank i investicioni fondovi RBC BluBej, Blantajre i Vajtboks, više ne vide održivo sveobuhvatno rješenje.

Mračni počeci

Počeci Varte sežu u 1887. godinu. Međutim, ovaj proizvođač ima veoma mračnu prošlost: početkom dvadesetih godina prošlog vijeka vlasnik postaje Ginter Kvant.

Porodica Kvant, danas poznata kao vlasnik BMW-a, na tržištu se pojavila prije svega u tekstilnoj industriji, ali je ogromno bogatstvo dobrim delom stekla u vrijeme nacističke Njemačke, a interesantno je i to da je prva supruga Kvanta, Magda, kasnije postala supruga Jozefa Gebelsa.

Pod upravu Kvanta, u dolazile su sve modernije fabrike akumulatora u osvojenim zemljama Evrope, a u kojim su masovno radili logoraši i zarobljenici koji su morali da rukuju kiselinama, olovom i opasnim materijama bez ikakve zaštite.

Ipak, Ginter Kvant je poslije rata u denacifikaciji prošao glatko, iako je poslovanje preuzeo njegov sin Herbert Kvant. Devedesetih je Varta zapala u krizu, pa je porodica 2000. godine počela da prodaje svoje akcije.

Osim poznatih kućnih baterija, kompanija proizvodi mikro-baterije, na primjer za slušne aparate, kao i sisteme za skladištenje energije za domaćinstva i industriju.

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(EUpravo zato/DW)

Tagovi

baterije Njemačka stečaj fabrike

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