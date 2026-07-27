logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kolaps na putevima ka hrvatskom primorju: Kilometarske kolone i višesatna čekanja na ulazu u Hrvatsku

Kolaps na putevima ka hrvatskom primorju: Kilometarske kolone i višesatna čekanja na ulazu u Hrvatsku

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Pojačan saobraćaj prema hrvatskom primorju izazvao je velike gužve na autoputu A1 i drugim pravcima. Na pojedinim dionicama formirane su kilometarske kolone.

Gužve ka hrvatskom primorju: Kilometarske kolone na autoputu A1 i Krčkom mostu Izvor: HAK

Na putevima koji vode ka hrvatskom primorju od jutros su zabilježene velike gužve, a na pojedinim dionicama formirane su višekilometarske kolone.

Najkritičnije je bilo na autoputu A1 poslije naplatne stanice Lučko u smjeru mora, gdje je saobraćaj oko 11.15 časova bio potpuno zaustavljen. Vozači su zbog dugog čekanja izlazili iz automobila, dok se kolona pomjerala veoma sporo ili nikako.

Saobraćaj je nešto kasnije ponovo uspostavljen, ali su gužve ostale velike. Prema podacima Google Mapsa, vožnja od Zagreba do Karlovca autoputem A1 trajala je oko sat i po.

Pojačan saobraćaj na gotovo svim pravcima ka moru

Hrvatski autoklub (HAK) saopštio je da je pojačan intenzitet saobraćaja na većini puteva prema Jadranu, posebno na autoputevima. Zastoji povremeno nastaju na mjestima gdje se izvode radovi ili je na snazi privremena regulacija saobraćaja.

Na autoputu A1 povećan je broj vozila između čvorova Lučko i Zadar istok u oba smjera, dok su između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 zabilježene duge kolone.

Saobraćajne nezgode dodatno usporile putovanje

Dodatne probleme izazvale su i saobraćajne nezgode. Nakon udesa u tunelu Dubrave, u smjeru Zagreba formirala se kolona duga oko pet kilometara.

Na autoputu A2 Zagreb–Macelj, ispred naplatne stanice Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je dostigla oko jedan kilometar.

Usporeno se vozilo i zagrebačkom obilaznicom od čvora Kosnica prema naplatnoj stanici Lučko.

Gužve i u Istri i na Krčkom mostu

Pojačan saobraćaj zabilježen je i na Istarskom ipsilonu, između tunela Učka i čvora Učka, gdje su se vozila kretala usporeno u kolonama.

Na Krčkom mostu takođe je bio pojačan promet u oba smjera, uz kolone duge oko četiri kilometra.

Zastoj je evidentiran i na magistralnom putu DC1 Gračac–Knin, u zoni radova kod Otrića.

Iz Hrvatskog autokluba pozvali su vozače da prilagode brzinu i način vožnje uslovima na putu, kao i da računaju na duže vrijeme putovanja tokom vikenda, kada se očekuje najveći talas turista prema hrvatskom primorju.

(Mondo.ba/Index)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska saobraćaj more gužve

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ