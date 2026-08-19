Nema zatvaranja: Novi granični prelaz u Gradišci nastavlja normalno raditi

Granični prelaz Gradiška Novi Most-Gornji Varoš nastavlja nesmetano da funcioniše, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Izvor: Milorad Malešević/Srna

Iz UIO ukazuju na činjenicu da je 8. juna 2026. godine potpisan ugovor između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prelazima i da su potpisnice usaglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisivanja.

"Cijeneći da je UIO, shodno svojim zakonom propisanim nadležnostima, dužna da izvršava obaveze preuzete naprijed navedenim Ugovorom, a da ista obaveza proizlazi i iz odredbe člana 28. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, više nije postojala potreba za privremenim otvaranjem prelaza Gradiška Novi Most-Gornji Varoš", navodi se u saopštenju.

Ambasada Republike Hrvatske u Sarajevu diplomatskom notom potvrdila je zajedničko razumijevanje dvije strane da će se, zbog oštećenja mosta na graničnom prelazu Stara Gradiška-Gradiška, promet putnika i roba privremeno nastaviti odvijati preko novog mosta između Gornje Varoši i Gradiške.

Kako je navedeno u saopštenju, zbog nemogućnosti funkcionisanja carinskog referata na staroj lokaciji usljed urušavanja mosta, već ranije je privremeno premješten carinski referat na graničnom prelazu Gradiška na novu lokaciju – Gradiška Novi Most, na način da se koriste šifra i pečat Carinskog recerata Gradiška, kao i informatička infrastruktura.

"I nakon 19. avgusta promet putnika i roba preko Graničnog prelaza Gradiška Novi Most-Gornji Varoš, kao i poslovi carinske službe, nastaviće se redovno odvijati na ovoj lokaciji, kao i do sada", dodaje se u saopštenju UIO.