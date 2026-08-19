logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nema zatvaranja: Novi granični prelaz u Gradišci nastavlja normalno raditi

Nema zatvaranja: Novi granični prelaz u Gradišci nastavlja normalno raditi

Autor Dušan Volaš
0

Granični prelaz Gradiška Novi Most-Gornji Varoš nastavlja nesmetano da funcioniše, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Novi granični prelaz u Gradišci nastavlja normalno raditi Izvor: Milorad Malešević/Srna

Iz UIO ukazuju na činjenicu da je 8. juna 2026. godine potpisan ugovor između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prelazima i da su potpisnice usaglasile privremenu primjenu ugovora od dana potpisivanja.

"Cijeneći da je UIO, shodno svojim zakonom propisanim nadležnostima, dužna da izvršava obaveze preuzete naprijed navedenim Ugovorom, a da ista obaveza proizlazi i iz odredbe člana 28. Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora, više nije postojala potreba za privremenim otvaranjem prelaza Gradiška Novi Most-Gornji Varoš", navodi se u saopštenju.

Ambasada Republike Hrvatske u Sarajevu diplomatskom notom potvrdila je zajedničko razumijevanje dvije strane da će se, zbog oštećenja mosta na graničnom prelazu Stara Gradiška-Gradiška, promet putnika i roba privremeno nastaviti odvijati preko novog mosta između Gornje Varoši i Gradiške.

Kako je navedeno u saopštenju, zbog nemogućnosti funkcionisanja carinskog referata na staroj lokaciji usljed urušavanja mosta, već ranije je privremeno premješten carinski referat na graničnom prelazu Gradiška na novu lokaciju – Gradiška Novi Most, na način da se koriste šifra i pečat Carinskog recerata Gradiška, kao i informatička infrastruktura.

"I nakon 19. avgusta promet putnika i roba preko Graničnog prelaza Gradiška Novi Most-Gornji Varoš, kao i poslovi carinske službe, nastaviće se redovno odvijati na ovoj lokaciji, kao i do sada", dodaje se u saopštenju UIO.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gradiška granični prelaz

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ