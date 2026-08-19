Odluka Savjeta ministara BiH: Odbijeno privremeno zatvaranje starog graničnog prelaza u Gradišci

Savjet ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici nije donio odluku o privremenom zatvaranju graničnog prelaza za međunarodni saobraćaj putnika i robe Gradiška – Stara Gradiška, čime je dovedeno u pitanje nesmetano odvijanje saobraćaja na ovoj dionici.

Izvor: Srna/Milorad Malešević



Odluka je u drugom krugu glasanja odbijena sa četiri glasa "za" i pet glasova "protiv". Istovremeno, nije usvojena ni informacija Ministarstva bezbjednosti o statusu rada međunarodnih graničnih prelaza Gradiška – Stara Gradiška i Gradiška Novi most – Gornji Varoš.

Za usvajanje ove odluke glasali su predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, ministri pravde i civilnih poslova, te zamjenik ministra bezbjednosti. S druge strane, protiv su bili zamjenici predsjedavajuće (ministri odbrane i spoljne trgovine i ekonomskih odnosa), kao i ministri spoljnih poslova, komunikacija i transporta, te ministar za ljudska prava i izbjeglice. Ministar finansija i trezora je bio protiv u prvom krugu glasanja.

Ističe privremeno rješenje

Ministarstvo bezbjednosti BiH predložilo je ovu tačku dnevnog reda jer ranije rješenje ovog ministarstva, kojim je na lokalitetu novog mosta u Gradišci privremeno omogućen međunarodni saobraćaj putnika i robe, prestaje da važi danas (večeras u 19 časova). S obzirom na to da ne postoji pravni osnov za produženje tog rješenja, Ministarstvo je uputilo prijedlog da Savjet ministara donese predmetnu odluku u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli.

Predloženom odlukom bilo je definisano privremeno zatvaranje starog graničnog prelaza na teritoriji BiH zbog nedavnog obrušavanja dijela zaštitne ograde i obustave saobraćaja preko starog mosta na rijeci Savi.

Novi most u međunarodnom statusu

Iz Savjeta ministara podsjećaju da je potpisan Ugovor o graničnim prelazima između BiH i Republike Hrvatske, čija je primjena počela 8. juna 2026. godine.

Tim ugovorom novoizgrađeni granični prelaz Gradiška Novi Most – Gornji Varoš dobio je status međunarodnog graničnog prelaza sa svim inspekcijskim službama, uz obostranu obavezu obje države da rasporede policijske, carinske i inspekcijske službenike u cilju vršenja kontrola.

Nakon neusvajanja predložene odluke, Savjet ministara BiH uputio je apel nadležnim institucijama BiH da svaka u okviru svojih zakonskih nadležnosti preduzme potrebne aktivnosti kako bi se spriječile štetne posljedice za putnike i privredu, te osiguralo neometano odvijanje međunarodnog saobraćaja.

Ko je kako glasao

Jedini ministri koji su podržali zatvaranje bili su HDZ-ovi Borjana Krišto, Davor Bunoza i Dubravka Bošnjak, a protiv ove odluke glasali su ministri iz reda bošnjačkog naroda (Elmedin Konaković, Zukan Helez i Sevlid Hurtić), Edin Forto iz reda Ostalih te ministri iz SNSD-a (Staša Košarac i Srđan Amidžić), prenosi "Klix".

Oglasio se Forto

Iz kabineta Edina Forte, ministra komunikacija i transporta BIH, koji je glasao je protiv odluke o privremenom zatvaranju graničnog prelaza Gradiška - Stara Gradiška juče je saopšteno da on smatra da zatvaranje prelaza nije rješenje i da je nedopustivo da cijenu nepravovremenog postupanja i nerada nadležnih institucija plaćaju građani, prevoznici i privreda.

"Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je s Hrvatskom još 2022. godine završilo novi most kod Gradiške, a prije više od tri godine omogućilo promet na mostu. Danas imamo izgrađen most i međunarodni ugovor kojim je Gradiška Novi most - Gornji Varoš određen kao međunarodni granični prijelaz, ali Uprava za indirektno oporezivanje BiH još nije uspostavila carinski referat, navodeći da to nije moguće jer njen Upravni odbor nije usvojio potrebnu sistematizaciju“, izjavio je Forto.