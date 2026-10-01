Dodik u Srpcu: "Nama predstoje mnoge borbe, mi ih nismo završili"

Milorad Dodik govorio je u Srpcu o kandidatima SNSD-a, stabilnosti Srpske, ekonomiji, imovini i međunarodnim odnosima.

Izvor: Katarina Šaponja/Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je na predizbornoj tribini u Srpcu da je podrška kandidatima SNSD-a za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH Savu Minića i Željku Cvijanović važna da bi bio nastavljen rad za jaku, stabilnu i razvijenu Srpsku.

Dodik je istakao da je Republika Srpska, zahvaljujući politikama SNSD-a, stabilizovala političke, ekonomske i finansijske prilike, ali da borba za očuvanje njenog identiteta ne smije prestati.

On je naglasio da Republika Srpska neće praviti ustupke koji bi bili na njenu štetu, posebno kada je riječ o njenim nadležnostima i imovini.

"Nama predstoje mnoge borbe, mi ih nismo završili. One su otvorene", poručio je Dodik.

On je istakao značaj međunarodnih odnosa Republike Srpske, navodeći da su nedavni susreti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i kontakti sa američkom administracijom pokazatelj njenog međunarodnog položaja.

Govoreći o ekonomskim i socijalnim pitanjima, Dodik je naglasio da su od 2006. godine redovno isplaćivane penzije i plate, te da su one povećavane i ove godine.

Dodik je kritikovao pristup Evropske unije prema BiH, tvrdeći da se kroz evropske integracije pokušava mijenjati dejtonska pozicija Republike Srpske.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da odgovornost vlasti podrazumijeva konkretna rješenja za građane, posebno za boračke kategorije, ratne vojne invalide, logoraše, ratnu siročad, samohrane majke i porodice koje brinu o teško oboljelim članovima.

On je naglasio da je važno očuvati stabilnost Republike Srpske, što, kako tvrdi, podrazumijeva redovne isplate plata i penzija, ali i nastavak ulaganja i razvoja.

Minić je istakao da se kroz međunarodnu saradnju otvaraju mogućnosti i za nove razvojne projekte, navodeći da je tokom posjete delegacije Izraela Vladi Republike Srpske razgovarano o podršci razvoju Aerodroma Banjaluka.

"Donijeli su nam besplatno studiju izvodljivosti za Aerodrom Banjaluka. To je prozor u svijet Republike Srpske", rekao je Minić.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da SNSD decenijama radi na očuvanju stabilnosti Republike Srpske i da nema odstupanja kada je riječ o njenim interesima.

"Što se tiče Sarajeva, možete biti s mirom. Ni milimetar nema odstupanja kad su u pitanju interesi Republike Srpske", poručila je Cvijanovićeva.

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice dva Mlađan Dragosavljević zahvalio je rukovodstvu Republike Srpske i SNSD-a na podršci razvoju Srpca i istakao da su iza lokalne zajednice desetine realizovanih projekata.