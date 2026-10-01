Počela testiranja učenika: Djeca u Srpskoj dobiće svoj sportski pasoš

U Osnovnoj školi "Ivo Andrić" u Banjaluci počela su prva testiranja fizičkih i motoričkih sposobnosti učenika u okviru projekta uvođenja sportskih pasoša za djecu u Republici Srpskoj.

Izvor: Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS

Pomoćnik ministra za sport Danijela Ćapin rekla je da je riječ o važnom koraku za djecu i budućnost sporta u Republici Srpskoj, jer će se prvi put sistematski dobiti podaci o njihovom fizičkom razvoju i potencijalu.

"Cilj projekta nije da djecu međusobno poredimo. Cilj je da svakom djetetu damo priliku da pokaže šta može, da pratimo njegov razvoj i da mu pomognemo da napravi pravi izbor – bilo da je to sport kojim će se baviti rekreativno ili put kojim će jednog dana krenuti prema vrhunskom sportu", rekla je Ćapin.

Predstavnik Instituta za sport Republike Srpske Nemanja Zlojutro pojasnio je da se testovima procjenjuju motoričke sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta, nakon čega će biti formirana baza podataka u kojoj će svako dijete imati svoj sportski pasoš.

Na osnovu tih podataka moći će se pratiti rast i razvoj djece tokom školovanja i odrastanja.

Zlojutro je istakao da ovakvi podaci mogu biti korisni i za unapređenje nastave fizičkog vaspitanja, ali i za kasniju selekciju djece koja imaju potencijal za bavljenje vrhunskim sportom.

Direktorica OŠ "Ivo Andrić" Jelena Stanišić zahvalila je Ministarstvu porodice, omladine i sporta što je upravo ova škola među prvima uključena u projekat, ocijenivši da je riječ o primjeru dobre prakse koji može biti koristan za djecu.

U okviru projekta testirani su i perspektivni sportisti Republike Srpske, stipendisti Ministarstva, na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, koji je partner Ministarstva u realizaciji projekta.

Dekan Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Borko Petrović istakao je značaj saradnje institucija i struke, navodeći da je zajednički cilj zdrav rast i razvoj djece i mladih sportista.

On je dodao da je, uz podršku predsjednika Republike Srpske, Institut za sport opremljen i spreman da sprovede testiranja kako u svojim prostorijama, tako i na terenu.

Kako je poručeno, projekat sportskih pasoša nije samo jednokratno testiranje, već početak dugoročnog praćenja razvoja djece i stvaranja boljih uslova za razvoj sporta u Republici Srpskoj.

(Mondo)