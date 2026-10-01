U Vitezu uhapšen ljekar zbog zloupotrebe položaja: Recepte i nalaze ovjeravao pečatom Doma zdravlja

Federalna policija u Vitezu uhapsila je ljekara čiji su inicijali P.K.G. (51), osumnjičenog da je nakon radnog vremena obavljao preglede pacijenata u privatnom objektu, te da je tom prilikom izdavao recepte i nalaze ovjerene službenim pečatom Doma zdravlja Vitez.

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Uhapšeni ljekar pacijente i izdate recepte nije evidentirao u službenim evidencijama, a usluge je naplaćivao, čime je stekao protivpravnu imovinsku korist, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

U pretresima privatnog objekta i službenih prostorija Doma zdravlja u Vitezu koje koristi uhapšeni ljekar pronađeni su novac za koji se sumnja da potiče od naplate usluga liječenja, ovjerene isprave, recepti, dokumenti ovjereni pečatom Doma zdravlja, kao i druga dokumentacija koja će se koristiti u daljem postupku.

Saslušano je i više osoba koje su koristile usluge liječenja u privatnoj praksi, a pribavljeni su i nalazi i recepti koje je uhapšeni ljekar izdavao.

Uhapšeni ljekar je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, a akcija je sprovedena juče.

(Mondo)