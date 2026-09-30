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"Kćerke su mi vrištale da ne žele da umru, bilo je kao u hororu": Potresna ispovijest heroja sa leta za Tel Aviv

"Kćerke su mi vrištale da ne žele da umru, bilo je kao u hororu": Potresna ispovijest heroja sa leta za Tel Aviv

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Izraelski putnik Cvika Mans opisao dramatične trenutke na letu Flajdubaija: borba sa kopilotom trajala pola sata, napadača vezali kablovima dok je avion ponirao.

Ispovijest putnika Cvika Mansa sa leta Flajdubaija Izvor: photopixel/Shutterstock/Youtube printscreen

Izraelci koji su se nalazili na letu kompanije Flajdubai bezbjedno su se vratili u zemlju, a Cvika Mans, jedan od putnika koji su savladali pilota napadača, detaljno je opisao dramatične trenutke u avionu.

"Avion je ponirao, ljudi su leteli po kabini. Bilo je kao u horor filmu", rekao je Mans u intervjuu za izraelsku emisiju "Tohnit Hisahon", navodeći da za njega nema dileme da je riječ o napadu.

Mans, generalni direktor osiguravajuće kompanije Leumi, zajedno sa još nekoliko Izraelaca savladao je pilota koji je, kako se sumnja, pokušao da obori avion.

"Sada smo bolje. Stigli smo u Saudijsku Arabiju. Bio je to izuzetno traumatičan događaj koji se dobro završio i svi putnici su živi i zdravi. Veoma je teško shvatiti šta se dogodilo. Ovo je traumatičan događaj za sve koji su bili uključeni, veoma težak događaj", rekao je na početku intervjua.

"Kopilot je izbo glavnog pilota, izvukli smo ga iz kokpita"

Mans je potom iz minuta u minut opisao kako je počela drama u avionu.

"Moja mlađa ćerka otišla je u toalet, a supruga ju je pratila. Čula je vriske i borbu iz pilotske kabine, snažne zvuke koji su dopirali odatle. Skrenula je pažnju drugom pilotu i zamolila ga da otvori vrata kokpita i proveri šta se događa", kaže Cvika Mans.

Situacija je potom brzo eskalirala.

"Kopilot je izbo glavnog pilota. Izvukli smo ga napolje uz pomoć još dvojice momaka koji su nam se brzo pridružili, hvala Bogu. Drugi pilot je ušao unutra, a pridružio mu se i pilot koji je sedeo sa putnicima i oni su preuzeli kontrolu nad avionom. Sam avion je ponirao, ljudi su letjeli po kabini. To su bili trenuci kao iz horor filma", ispričao je Mans.

Prema njegovim riječima, incident je počeo približno sat vremena pre planiranog dolaska u Izrael.

"Savladavanje pilota trajalo je između 20 minuta i pola sata. To nije bila laka borba. Morali smo da ga vežemo i da stabilizujemo stanje pilota", rekao je.

"Kćerke su vikale da ne žele da umru"

Mans kaže da su putnici koji su intervenisali bili uvjereni da je reč o napadu. Nakon prinudnog slijetanja, putnici su zbrinuti u Saudijskoj Arabiji.

"Bilo nam je jasno da je rieč o terorističkom napadu. Uspjeli smo da vežemo kopilota kablovima slušalica iz multimedijalnog sistema aviona. Dobro se ponašamo ovdje u Saudijskoj Arabiji. Dali su nam vodu i hranu, a medicinske ekipe brinu o putnicima. Ovdje ima ljudi koji imaju napade panike, a deca će sigurno nositi traumu čitavog života", rekao je.

Posebno potresno opisao je trenutak kada je avion počeo da ponire.

"Kakav je osjećaj? Kao da je došao kraj života. Kada je avion počeo da ponire, moje kćerke su vrištale da ne žele da umru. To vas potpuno potrese. Srećan sam zbog ishoda i iz ovoga moraju da se izvuku pouke. Sada osećamo određeno olakšanje", rekao je.

Mans je na kraju naglasio da zasluge za savladavanje napadača ne pripadaju samo njemu.

"Sa mnom su pilota savladala još dvojica ljudi, koji su podjednako heroji. Heroj je i ljekar koji je pomogao da se spase pilot", zaključio je.

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avion Dubai Tel Aviv

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