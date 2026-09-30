Abazoviću šest godina zatvora za nesreću u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga

Miloš Abazović (40) osuđen je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na šest godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga (65).

Izvor: Srna/Maja Krsmanović Brčkalo

Presudom Abazović je oglašen krivim da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja. Osim zatvorske kazne izrečena mu je i trogodišnja zabrana upravljanja vozilom "B" kategorije, objavila je ATV.

Tragedija se dogodila 9. marta 2024. godine u Donjoj Ljubogošti, na putu Pale - Sarajevo.

Prema optužnici Abazović je pijan i pod dejstvom kokaina vozio „audi“. Kretao se prema Sarajevu i preticao je „golf“ brzinom od 74,6 km/h. Pri povratku u svoju traku izgubio je kontrolu nad vozilom i otpozadi udario u „hjundai“ kojim je upravljao Maunaga.

Od siline udara „hjundai“ je odbačen u suprotnu kolovoznu traku. U tom trenutku je, iz suprotnog smjera, naišao „folksvagen“ kojim je upravljala A.M. i došlo je do silovitog sudara sa „hjundaijem“. U sudaru Maunaga je zadobio teške povrede od kojih je preminuo, dok su četiri osobe povrijeđene.

Optužnica je potvrđena 25. februara 2025. godine, a suđenje je počelo u maju iste godine.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

(Mondo)