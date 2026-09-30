logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Abazoviću šest godina zatvora za nesreću u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga

Abazoviću šest godina zatvora za nesreću u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga

Autor Dragana Božić Izvor atv
0

Miloš Abazović (40) osuđen je u Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu na šest godina zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga (65).

Abazoviću šest godina zatvora za nesreću u kojoj je poginuo novinar Goran Maunaga Izvor: Srna/Maja Krsmanović Brčkalo

Presudom Abazović je oglašen krivim da je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja. Osim zatvorske kazne izrečena mu je i trogodišnja zabrana upravljanja vozilom "B" kategorije, objavila je ATV.

Tragedija se dogodila 9. marta 2024. godine u Donjoj Ljubogošti, na putu Pale - Sarajevo.

Prema optužnici Abazović je pijan i pod dejstvom kokaina vozio „audi“. Kretao se prema Sarajevu i preticao je „golf“ brzinom od 74,6 km/h. Pri povratku u svoju traku izgubio je kontrolu nad vozilom i otpozadi udario u „hjundai“ kojim je upravljao Maunaga.

Od siline udara „hjundai“ je odbačen u suprotnu kolovoznu traku. U tom trenutku je, iz suprotnog smjera, naišao „folksvagen“ kojim je upravljala A.M. i došlo je do silovitog sudara sa „hjundaijem“. U sudaru Maunaga je zadobio teške povrede od kojih je preminuo, dok su četiri osobe povrijeđene.

Optužnica je potvrđena 25. februara 2025. godine, a suđenje je počelo u maju iste godine.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Miloš Abazović presuda

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ