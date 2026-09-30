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Velika drama na Durmitoru usred noći: Nestala dvojica Izraelaca, spasioci odmah reagovali

Velika drama na Durmitoru usred noći: Nestala dvojica Izraelaca, spasioci odmah reagovali

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Pripadnici Službe zaštite i spasavanja Žabljak uspješno su noćas evakuisali dvojicu izraelskih državljana. Oni su se izgubili tokom planinarenja na Durmitoru, a spaseni su nepovrijeđeni.

Dvojica planinara spašena na Durmitoru Izvor: Rina

Tokom noći pripadnici Službe zaštite i spasavanja Žabljak uspešno su završili potragu za dvojicom državljana Izraela koji su se izgubili tokom planinarenja na Durmitoru.

"Planinari su izgubili orijentaciju na lokalitetu Radovo Lice, nedaleko od vrha Crvene grede. Nisu povrijeđeni, i bezbjedno su evakuisani do Žabljaka, kažu za RINU u Službi zaštite i spašavanja Žabljak."

Poziv za pomoć upućen je preko Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a.

(Rina/MONDO)

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Durmitor spasavanje

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