Dvije godine od tragedije: U Jablanici 4. oktobra Dan žalosti

U Jablanici će 4. oktobra biti Dan žalosti povodom godišnjice smrti građana stradalih u prirodnoj nesreći koja je pogodila ovu opštinu.
Načelnik Jablanice Emir Muratović donio je odluku kojom se 4. oktobar 2026. godine proglašava Danom žalosti na području ove opštine, povodom godišnjice smrti građana u prirodnoj nesreći koja je pogodila Jablanicu.
Kako je navedeno, Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Opštine Jablanica, kao i na zgradama javnih preduzeća, ustanova i drugih institucija na području opštine, prenose federalni mediji.
Na Dan žalosti na javnim mjestima neće biti dozvoljeno održavanje programa kulturno-zabavnog karaktera.
Javne ustanove i organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, kao i fizička i pravna lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost te elektronski i drugi mediji sa područja opštine Jablanica, dužni su svoje programe i sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti.
(Mondo)