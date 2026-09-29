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Dvije godine od tragedije: U Jablanici 4. oktobra Dan žalosti

Dvije godine od tragedije: U Jablanici 4. oktobra Dan žalosti

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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U Jablanici će 4. oktobra biti Dan žalosti povodom godišnjice smrti građana stradalih u prirodnoj nesreći koja je pogodila ovu opštinu.

Dan žalosti u Jablanici 4. oktobra Izvor: Hgss - Hrvatska Gorska Služba Spašavanja

Načelnik Jablanice Emir Muratović donio je odluku kojom se 4. oktobar 2026. godine proglašava Danom žalosti na području ove opštine, povodom godišnjice smrti građana u prirodnoj nesreći koja je pogodila Jablanicu.

Kako je navedeno, Dan žalosti biće obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Opštine Jablanica, kao i na zgradama javnih preduzeća, ustanova i drugih institucija na području opštine, prenose federalni mediji.

Na Dan žalosti na javnim mjestima neće biti dozvoljeno održavanje programa kulturno-zabavnog karaktera.

Javne ustanove i organizatori kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, kao i fizička i pravna lica koja obavljaju ugostiteljsku djelatnost te elektronski i drugi mediji sa područja opštine Jablanica, dužni su svoje programe i sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti.

(Mondo)

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Tagovi

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