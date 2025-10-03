Donja Jablanica godinu dana poslije tragedije: Obnova spora, pomoć neizvjesna, institucije bez odgovora

Ni godinu dana nakon bujične poplave i klizišta u Donjoj Jablanici, kada je život izgubilo 19 stanovnika i pričinjena ogromna materijalna šteta, i dalje nema jasnih informacija o uzrocima katastrofe, a povratak u svakodnevicu još se ne nazire.

Izvor: Federalna uprava civilne zaštite

U noći između 3. i 4. oktobra prošle godine, obilne padavine izazvale su bujične poplave i klizišta. Mnogi stanovnici, koji su spavali u svojim domovima, nisu ni stigli da shvate opasnost prije nego što su bujične vode, odroni zemlje i kamenja nosili kuće i vozila. Prvi u pomoć pristigli su brojni volonteri i hitne službe, koje su zatekle prizore razaranja bez presedana.

Tokom godine, neki stanovnici su uspjeli obnoviti domove, ali još 22 potpuno uništene kuće čekaju na obnovu. Stanovnici ističu da odgovor institucija nije bio adekvatan s obzirom na razmjere tragedije.

Istraga je pokrenuta, ali još nema jasnog izvještaja o uzrocima katastrofe – da li su u pitanju nepredvidive vremenske prilike, propusti nadležnih službi, ili ljudski faktor. Dan prije poplava, Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje na moguće poplave i odrone, ali to nije dovelo do evakuacije niti obavještavanja svih ugroženih područja.

Stanovništvo se i dalje oslanja pretežno na donacije humanitarnih organizacija, dok pomoć vlasti kasni ili nije dovoljno jasna. Mnogi još ne znaju kada će stići obećana finansijska podrška.

U znak sjećanja na 19 tragično stradalih stanovnika, danas je u Muzeju „Bitka za ranjenike na Neretvi“ u Jablanici održana Komemorativna akademija u organizaciji Opštine Jablanica.