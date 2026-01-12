Građani Bijeljine bez grijanja, optužbe na relaciji gradonačelnik-RiTE "Ugljevik"

Uprkos obećanju nadležnih, radijatori korisnika Gradske toplane u Bijeljini i danas su hladni.

Razlog je, prema saopštenju iz toplane, kvar na oba kotla. Međutim, gradonačelnik Ljubiša Petrović tvrdi da navodi direktora toplane nisu tačni i da je zapravo razlog obustave isporuke grijanja, nedostatak ugljevičkog uglja. Iz toplane odbacuju navode bijeljinskog gradonačelnika.

Što god da jeste, previše je, kažu građani Bijeljine koji su od početka sezone grijanja suočeni s ozbiljnim problemima, naročito ovih ledenih januarskih dana, objavio je RTRS.

Prije dva mjeseca rupa ispred stambenih zgrada u centru grada je iskopana, jer je trebalo da se zamijeni toplovodna cijev i time riješi problem grijanja za ove stambene blokove.

Toplana, je međutim, svaki dan imala drugi, veći problem. Nekad je to bio nedostatak uglja, nekad kvar na instalicijama, kvar na kotlu, što su nadležni sinoć pokušali da objasne javnosti.

"Situacija u Toplani je teška, mi smo uspjeli da nabavimo neke količine uglja, trenutno rade oba kotla, ovaj drugi koji je bio u kvaru, popravljen je", rekao je Goran Vučković, Gradske toplane u Bijeljini.

Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine ističe da sve ono što se dešavalo u RiTE "Ugljevik" je uticalo na snabdijevanje ugljem u Gradskoj toplani u ovom gradu.

Umjesto olakšanja, jutros još veći problem – kvar na oba kotla, što je saopšteno na sajtu Gradske toplane, ali je gradonačelnik Petrović ubrzo odbacio navode direktora toplane.

Na društvenim mrežama, između ostalog, naveo je da "zarad pravilnog informisanja javnosti nije tačna informacija da su kotlovi u kvaru, već da je riječ o nedostatku uglja".

"Kotlovi u bijeljinskoj Toplani ne mogu raditi kada se kao energent koristi bilo koja vrsta uglja. Pokušali smo sa ugljem iz Banovića i iz Zenice, ali nije adekvatan", naglasio je Petrović.

Preduzeće Rudnik i Termoelektrana "Ugljevik" nazvala je istupe gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića "kontinuiranom i besramnom politizacijom problema u Gradskoj toplani".

(Mondo)