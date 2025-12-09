Bijeljina danima bez grijanja: Skraćeni časovi u školi "Sveti Sava"

U Bijeljini nema gradskog grijanja i ne zna se kada će ga biti, zbog čega su u centralnoj Osnovnoj školi "Sveti Sava", koju pohađa 1.350 đaka, bili primorani da časove skrate na 30 minuta.

Direktor OŠ "Sveti Sava" Vladimir Vulović rekao je da se ponavljaju problemi iz prošle godine i da grijanje i kada ga ima nije zadovoljavajuće.

Prema njegovim riječima, iz Gradske toplane su obavijestili školu da saniraju kvar na sistemu i očekuju da će problem biti riješen do kraja nedjelje.

Direktor Toplane Goran Vučković kaže da popravke traju na uglu ulica Cara Uroša i 1. maja, da je riječ o velikom kvaru na toplovodu i da bi trebalo da ovaj problem bude riješen do kraja nedjelje.

"Imamo i problem sa rudnicima od kojih nabavljamo ugalj za rad Toplane, troši se dnevno između 20 i 30 tona, ali imamo nešto na zalihama", rekao je Vučković Srni.

On je naveo da Toplana u Bijeljini ima 900 korisika među kojima su škola "Sveti Sava", vrtić "Dragan i Zoran", zgrade Policijske uprave, Bibioteke i Gradske uprave.

Na pitanje da li će građani platiti grijanje koje nisu imali u novembru i decembru Vučković je rekao da će odluku o tome donijeti uprava Toplane, iako je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ranije objavio da za decembar usluga neće biti naplaćena, dok će za novembar računi biti umanjeni.

