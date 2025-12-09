logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Bijeljina danima bez grijanja: Skraćeni časovi u školi "Sveti Sava"

Bijeljina danima bez grijanja: Skraćeni časovi u školi "Sveti Sava"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Bijeljini nema gradskog grijanja i ne zna se kada će ga biti, zbog čega su u centralnoj Osnovnoj školi "Sveti Sava", koju pohađa 1.350 đaka, bili primorani da časove skrate na 30 minuta.

Nema grijanja u Bijeljini Izvor: Shutterstock

Direktor OŠ "Sveti Sava" Vladimir Vulović rekao je da se ponavljaju problemi iz prošle godine i da grijanje i kada ga ima nije zadovoljavajuće.

Prema njegovim riječima, iz Gradske toplane su obavijestili školu da saniraju kvar na sistemu i očekuju da će problem biti riješen do kraja nedjelje.

Direktor Toplane Goran Vučković kaže da popravke traju na uglu ulica Cara Uroša i 1. maja, da je riječ o velikom kvaru na toplovodu i da bi trebalo da ovaj problem bude riješen do kraja nedjelje.

"Imamo i problem sa rudnicima od kojih nabavljamo ugalj za rad Toplane, troši se dnevno između 20 i 30 tona, ali imamo nešto na zalihama", rekao je Vučković Srni.

On je naveo da Toplana u Bijeljini ima 900 korisika među kojima su škola "Sveti Sava", vrtić "Dragan i Zoran", zgrade Policijske uprave, Bibioteke i Gradske uprave.

Na pitanje da li će građani platiti grijanje koje nisu imali u novembru i decembru Vučković je rekao da će odluku o tome donijeti uprava Toplane, iako je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović ranije objavio da za decembar usluga neće biti naplaćena, dok će za novembar računi biti umanjeni.

(Srna)

Tagovi

Bijeljina grijanje

