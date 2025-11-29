logo
Hladni radijatori u Bijeljini: Loš ugalj obustavio isporuku toplotne energije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Korisnici usluga Gradske toplane u Bijeljini danima nemaju grijanja, a iz Toplane kažu da je razlog za to ugalj slabijeg kvaliteta i najavljuju skoru nabavku kvalitetnijeg i bolje grijanje.

Zbog uglja slabijeg kvaliteta nastao kvar i prekid grijanja u Bijeljini Izvor: Marina.Backgrounds/Shutterstock

U saopštenju je navedeno da je slabiji kvalitet nabavljenog uglja prouzrokovao i kvar na postrojenju preduzeća koji je juče uspješno saniran, ali je uredna isporuka toplotne energije i dalje onemogućena korisnicima zbog nedostatka kvaliteta uglja.

Ističe se da su svi kvarovi na toplovodnoj mreži sanirani.

"U narednim danima očekuje se isporuka uglja boljeg kvaliteta, te će isporuka toplotne energije biti uredna svim korisnicima koji su priključeni na sistem daljinskog grijanja", navode iz Toplane.

Gradska toplana uputila je izvinjenje korisnicima što su ovih dana, na nižoj temperaturi, bez toplih radijatora.

Bijeljina grijanje ugalj

